В РФ вступил в силу закон о проверке и изъятии фальшивых загранпаспортов

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Кабинет министров России утвердил правила проверки и изъятия фальшивых загранпаспортов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление вступило в силу с 11 декабря, передает ТАСС.

Так, проверки смогут проводить сотрудники МВД, МИД и дипломатических представительств ведомств, если будут подозрения, что паспорт выпущен по поддельным или недействительным документам, а также имеет в себе недостоверную информацию. Причиной для изъятия могут быть неровность линий строк, наличие орфографических ошибок, а также очевидное отличие бланка паспорта и отсутствие одного из элементов защиты. Однако загранпаспорта не смогут проверять должностные лица, которые выдали этот документ.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2024 года государственная пошлина в России за выдачу биометрического загранпаспорта увеличится с 5 до 6 тысяч рублей, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет также вырастет с 2,5 до 3 тысяч рублей.

С инициативой увеличить госпошлину на выдачу загранпаспорта нового поколения выступило правительство России. Проект был внесен в Государственную думу 8 ноября. Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что кабмин проработает возможность использования загранпаспортов для совершения юридически значимых действий. По его словам, власти также позволят получать с загранпаспортом госуслуги.