У россиянина изъяли паспорт на границе из-за опечатки В Калининградской области у россиянина изъяли загранпаспорт из-за опечатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пограничники в Калининградской области изъяли у россиянина загранпаспорт из-за одной опечатки — в слове «Петропавловск-Камчатский» не было буквы «ч», сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома». Мужчина заявил, что раньше на ошибку не обращали внимания и пропускали.

Представьте ситуацию: вы едете в гости в Калининград, на границе у вас изымают паспорт РФ, и все, обратно вы выехать не можете, пока не получите другой паспорт, — пожаловался мужчина.

Ранее правительство России утвердило правила проверки и изъятия фальшивых загранпаспортов. Постановление вступило в силу с 11 декабря.

Так, согласно решению кабмина, проверки смогут проводить сотрудники МВД, МИД и дипломатических представительств ведомств, если будут подозрения, что паспорт выпущен по поддельным или недействительным документам, а также имеет в себе недостоверную информацию. Причиной для изъятия может быть неровность линий строк, наличие орфографических ошибок, а также очевидное отличие бланка паспорта и отсутствие одного из элементов защиты. Однако загранпаспорта не смогут проверять должностные лица, которые выдали этот документ.

Также сообщалось, что с 1 июля 2024 года государственная пошлина в России за выдачу биометрического загранпаспорта увеличится с 5 до 6 тысяч рублей, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет также вырастет с 2,5 до 3 тысяч рублей.