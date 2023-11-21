Отдых на Новый год в России: куда поехать, где дешевле АТОР: Москва и Санкт-Петербург стали самыми дешевыми новогодними направлениями

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Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для новогоднего туризма, рассказал NEWS.ru вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Куда россияне собираются ехать на новогодние праздники, почему две столицы оказались так популярны и какие еще направления есть для отдыха в России?

Почему популярны Москва и Санкт-Петербург

Крупнейшие города России привлекают туристов на Новый год прежде всего доступностью туров и отелей: в крупных городах есть богатый выбор, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров РФ.

«Здесь можно сэкономить на поездке, поскольку отелей в двух столицах огромное количество, есть и совсем недорогие. Если для вас не принципиально — жить где-нибудь в центре или на Невском, то можно найти размещение в среднем за 2000 рублей в сутки», — рассказал он.

Ромашкин отметил, что в Москву и Санкт-Петербург россияне, как правило, добираются поездом и такой способ передвижения остается намного дешевле, чем авиаперелеты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие есть направления для отдыха в России

К числу других туристических направлений, которые интересуют россиян на Новый год, вице-президент АТОР отнес Подмосковье и Краснодарский край, где выделяются прибрежный (более дешевый зимой) и горнолыжный маршруты. Отмечается, что длинные новогодние выходные в 2024 году позволяют посетить несколько направлений.

Среди других направлений для новогоднего туризма в России специалисты АТОР выделяют также курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае, республики Северного Кавказа, Казань, Калининград и Тюменскую область. При этом разница в ценах значительна: если экскурсионные туры в Петербург и Москву обойдутся в 18,3 тыс. и 14,5 тыс. руб. с человека без учета стоимости поездки, то «новогодние приключения» на Кольском полуострове обойдутся в 189,6 тыс. руб., а новогодние праздники на Камчатке — в 160 тыс. руб. на человека.

Также туроператоры предлагают маршруты к полюсу холода в Якутии, путешествие к каменным истуканам на плато Маньпупунер в Коми, «зимний калейдоскоп Байкала» с возможностью посетить остров Ольхон и встретить Новый год на льду крупнейшего на земле озера и поход через перевал Дятлова на Северном Урале.

Как развивается внутренний туризм

По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года россияне совершили почти 135 миллионов туристических поездок, из которых около половины пришлось на Центральный (30,1%) и Северо-Западный (20,6%) федеральные округа. Также в числе лидеров — Южный (18,8%) и Приволжский (10,3%) ФО. А вот Северный Кавказ и Дальний Восток оказались внизу списка, набрав лишь по 3,8%. Статистическое ведомство отмечает, что общая динамика внутреннего турпотока выросла на 16,5%.

АТОР отмечает, что «к цифрам Росстата есть вопросы», однако в среднем данные статистического ведомства соответствуют информации туроператоров. В топе годовых лидеров — Кубань, Москва и область, Санкт-Петербург и область, а также Крым и Татарстан, а замыкает список Тверская область. Некоторые направления демонстрируют резкий рост популярности — так, по версии Росстата, в Дагестан в 2023 году приехало почти вчетверо больше туристов, чем в прошлом, в Карелию — в 2,5 раза, в Хабаровский край и Калининград — вдвое больше. По версии АТОР, такая статистика не отражает реального положения вещей и вызвана изменением в методике расчетов.

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