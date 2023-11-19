Стало известно, где россияне отметят Новый год и сколько потратят денег ВТБ: 68% россиян намерены провести Новый год дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абсолютное большинство россиян (68%) планируют провести новогоднюю ночь дома, следует из опроса группы ВТБ. Каждый девятый респондент намерен навестить родственников, а 3% граждан отправятся на праздник на дачу. Меньше всего человек (1%) проведут Новый год за границей, а совсем откажутся от праздника 2% опрошенных, передает РИА Новости.

Чуть больше половины россиян (52%) рассчитывают потратить на подарки до 10 тысяч рублей. При этом 7% граждан могут себе позволить выделить на эти цели свыше 20 тысяч рублей.

Около 5% вообще не планируют траты на покупку новогодних подарков, а 4% не собираются тратить средства на новогодний стол, — выяснили аналитики.

Большинство граждан выделят на новогодний стол 1–3 тысячи рублей на человека, а 2% опрошенных потратят свыше 20 тысяч рублей. При этом почти треть респондентов считают, что лучшим подарком на Новый год будет сюрприз, а каждый девятый заявил, что ему не нужны презенты.

Ранее экономист Алексей Зубец сообщил, что привычное подорожание продуктов к новогоднему столу в этот раз усилится. По его словам, рост цен составит 10–15%, так как россияне стремятся покупать импортные товары. При этом к концу года случится дополнительный рост инфляции, считает эксперт.