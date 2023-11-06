Куда поехать семьей на Новый год за 100 тысяч рублей: советы туроператоров

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До Нового года осталось два месяца. По данным исследования Ассоциацией туроператоров России (АТОР), к началу ноября в РФ проданы 55–60% всех туров на новогодние праздники. Тем не менее возможность найти подходящий вариант, в том числе экономный, еще осталась. NEWS.ru изучил рынок, поговорил с экспертами в туристической отрасли и узнал, куда можно поехать семьей из трех человек.

Сколько стоят новогодние туры в 2023 году

Согласно аналитике АТОР (есть в распоряжении NEWS.ru) средние показатели цен на новогодние туры по РФ оказались выше прошлогодних на 6–14%. Меньше всего подорожали санатории Кавказских Минеральных Вод, больше всего — курорты горного кластера Сочи.

Экскурсионные туры в Петербург и Москву (и бронирование отелей без дороги) обойдутся в среднем в 18 300 и 14 500 рублей на человека соответственно. Средний чек проданных новогодних туров на курортах Кубани составляет 20 400 рублей на человека без перелета до места отдыха, в Абхазии — 17 тыс., в Кавминводах — 33 тыс.

Средний чек туров на горнолыжные курорты оказался самым высоким и составил 44 200 рублей на человека, Отдых и размещение в Карелии обойдется в 35 200, в Подмосковье — 33 700. Средний чек новогодних железнодорожных туров в Великий Устюг — 36 800 рублей на одного отдыхающего.

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Как сэкономить на новогоднем туре

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, чтобы сэкономить, можно рассматривать варианты новогоднего отдыха в соседнем регионе либо в своем. К тому же чтобы оптимизировать расходы, нужно раннее бронирование.

«Чем раньше бронируешь, тем больше шансов найти оптимальное размещение и по цене, и по локации», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Как рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, стоимость новогоднего тура зависит от многих факторов и любое направление может быть бюджетным.

«Одно дело лететь бизнес-классом, другое — ехать на поезде в плацкарте. Или можно жить в пяти звездах, например, в центре Петербурга за 40–60 тысяч в сутки, а можно в хостеле в Купчино за 500 рублей. Можно в Лондон поехать за пять копеек, если грамотно найти перелет. Для москвичей бюджетные направления будут одни, а для жителей Владивостока — другие», — констатировал собеседник NEWS.ru.

Куда дешевле — в Тулу или в Минск

Жителям столичного региона Мкртчян посоветовал «бюджетно проехаться электричками, например, в Тулу или Рязань». Там можно найти проживание в отелях на две или три звезды за три — пять тысяч в сутки на двоих. К тому же в праздники будут дополнительно пускать и «Ласточки», и электрички.

«Проехаться можно и на собственном автомобиле по малому или большому Золотому кольцу. При этом если в Суздале отель будет стоить 10 тысяч в сутки, то в городе Александрове Владимирской области такой же отель будет стоить четыре тысячи», — рассказал Алексан Мкртчян.

В качестве примера он также рассказал, как семья из трех человек — родителей и ребенка — может на 100 тысяч отдохнуть в Белоруссии.

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Влюбленные у новогодней ёлки на площади Якуба Коласа в Минске

«На эту сумму можно поехать, например, в Минск на „Ласточке“. Билеты туда и обратно обойдутся примерно в 25 тысяч рублей на троих. Поселиться в гостинице можно за шесть-семь тысяч с завтраками за ночь, на троих это максимум 50 тысяч. Остается еще 25 тысяч на экскурсии, обеды и ужины», — привел пример Мкртчян.

Варианты новогоднего путешествия на троих

NEWS.ru изучил сервисы продажи билетов и бронирования гостиниц и узнал, сколько будет стоит проезд из Москвы в популярные на Новый год туристические места на семью из троих человек, а также проживание там.

Чтобы провести втроем новогодние каникулы на родине Деда Мороза, в Великом Устюге, придется потратить как минимум 76 тысяч рублей — столько будет стоить в сумме самый бюджетный путь на поезде и проживание в отеле. Если лететь на самолете, то цена возрастает всего до 77 тысяч, но это если повезет с недорогими билетами.

За перелет на самолете необходимо потратить от 55 тысяч до 58 тысяч рублей в оба конца. Также туда ходит туристический поезд «Зимняя сказка» по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва. Поездки запланированы на 1 и 5 января, но сервис «Яндекс.Путешествия» сообщает, что места уже закончились. Сервисы продажи билетов также предлагают поехать на 16-часовом поезде, для троих человек будет стоить от 54 тысяч рублей в оба конца.

Что касается проживания в вотчине Деда Мороза, то на новогодние праздники мест в отелях Великого Устюга уже нет. В среднем же цена проживания для семьи из трех человек за девять дней каникул может составить от 21,8 тысячи до 43,2 тысячи рублей.

Новогодний отдых на Красной Поляне в Сочи для троих будет стоить минимум 122 тысячи, если добираться туда на поезде из столицы, или 181,3 тысячи с учетом перелета.

Чтобы попасть из Москвы в Сочи самым дешевом авиарейсом, надо потратить 81,2 тысячи рублей на троих, не считая багажа. Плюс билет на электричку от Сочи до Красной Поляны обойдется в 600–700 рублей за одного человека в одну сторону (то есть минимум 3600 рублей на семью в оба конца). Билеты на поезд до Сочи туда и обратно на троих обойдутся от 22,2 тысячи до 31,8 тысячи рублей. Самый дешевый трехзвездочный отель в Красной Поляне будет стоить 96,5 тысячи рублей за девять ночей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Новый год в Сочи

«В Сочи можно селиться у моря — там достаточно средств размещения, и в течение 35–40 минут оформляется трансфер на горнолыжный курорт Красная Поляна. В среднем стоимость номера в высокий сезон — от 10 тысяч рублей на семью [за ночь]. Дальше будет дороже и перелет, и размещение», — отметил Юрий Барзыкин.

Девятидневный отдых на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш (дорога из Москвы и размещение) обойдется как минимум в 130 тысяч рублей, если долго добираться туда на поезде, или почти в 213 тысяч, если лететь на самолете.

Чтобы добраться туда, нужно брать авиабилеты до Новокузнецка, а оттуда добираться на автобусе, проезд на котором стоит от 385 рублей на одного человека в одну сторону (или 2310 рублей на семью из троих человек в оба конца). Иногда авиабилет из Москвы до Новокузнецка стоит 10 тысяч в одну сторону, но на новогодние праздники все дороже. Как выяснил NEWS.ru, стоимость перелета для семьи из трех человек в оба конца составит от 107,4 тысячи до 122 тысяч рублей. Дешевый вариант предусматривает пересадки и путь около суток, дорогой и беспересадочный полет длится всего 4,5 часа. Что касается поезда, то билет от Москвы до Новокузнецка на троих человек стоит от 24 тысяч до 28,5 тысячи рублей, но путь займет больше двух суток.

Проживание в местной гостинице без звезд обойдется в чуть более 103 тысяч рублей на троих за девять ночей. Гостиница две звезды обойдется в 259,2 тысячи рублей.

Подробнее — о новогоднем отдыхе за границей

По словам Юрия Барзыкина, из зарубежных туров на Новый год популярностью сегодня пользуются Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. Помимо этого, отмечает собеседник NEWS.ru, существуют «более доступные и оптимальные по цене направления в ближнем зарубежье».

«Самый большой объем сегодня генерируется в Белоруссию — за семь часов на „Ласточке“ можно из Москвы доехать в Минск, а всего туда ходят больше 20 поездов из России. В Белоруссии есть экскурсии и по замкам, и этнокультурные, и гастрономические, и другие виды отдыха. Едут и в других направлениях. Например, в Абхазию: хоть зимой в море там не искупаешься, но все остальное есть. Набирает обороты и поток в Китай», — отметил Барзыкин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, в Западной Европе туристов из РФ принимают в основном Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия и Кипр. Но, как отмечает эксперт, по сравнению с 2019 годом турпоток из России туда снизился в 25 раз.

Какие направления стали самыми популярными

В АТОР проанализировали данные по продажам новогодних туров по России и составили рейтинг самых популярных направлений в РФ на Новый год.

Самым популярным направлением оказались курорты Краснодарского края и в первую очередь Сочи. На них приходится около 35% всех продаж туристической продукции на предстоящие новогодние каникулы. Также туроператоры фиксируют высокий спрос на соседнюю Абхазию с прилетом в аэропорт Сочи.

На втором месте среди внутренних направлений организованного туризма — курорты Кавказских Минеральных Вод (около 12%). Далее идут Петербург (8%), Москва (7%), Великий Устюг (6,5%).

Также в десятку внутренних направлений организованного туризма на Новый год — 2024 вошли горнолыжные курорты, в основном на Красную Поляну в Сочи (около 5%), Карелию, загородные отели Подмосковья, Казань и Тюмень.

По данным АТОР, продажи новогодних туров в Краснодарский край за год выросли на 21%, в Кавминводы и Карелию — примерно на 10%. Наиболее высокий годовой прирост продаж — 68% — продемонстрировали железнодорожные туры Великий Устюг. Спрос на январские поездки в Абхазию увеличился на 44%. А Подмосковье, горнолыжные курорты, Москва и Петербург показывают снижение объемов продаж новогодних туров.

Как заявил NEWS.ru Юрий Барзыкин, активные бронирования идут по разным направлениям. Горнолыжный отдых составляет примерно 30% от всего потока.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его Вотчине в Великом Устюге

«Это комплексные продукты на новогодние каникулы как на основные горнолыжные центры — Красную Поляну, Шерегеш, Приэльбрусье, Архыз, Домбай, так и в санаторно-курортные учреждения, у которых есть специальные программы в новогодние каникулы. Это регион Кавказских Минеральных Вод, Алтайский край, Калининградская область и другие субъекты. Конечно, востребованы и традиционные направления вроде Москвы и Подмосковья, куда едут и на елки, и на массовые мероприятия. Также по традиции люди едут в Великий Устюг», — пояснил вице-президент РСТ.

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