Питер заменил Европу: пять самых популярных городов отдыха у россиян Эксперт рассказал, куда теперь чаще всего едут россияне в отпуск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге

По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, помимо Москвы, самыми популярными городами для внутреннего туризма стали Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Владивосток. Именно там россияне бронируют больше всего поездок. NEWS.ru узнал, как туда добраться из Москвы, сколько стоит проживание и какие достопримечательности посмотреть.

Что показало исследование OneTwoTrip

Больше половины российских туристов, или 65,9%, этой осенью планируют путешествовать по России, следует из данных OneTwoTrip. Самым популярным городом остается Москва (18,7% от всех заказов), далее в пятерку «нестоличных» городов вошли Петербург (18,2%), Сочи (13,2%), Казань (3,9%), Калининград (3,3%) и Владивосток (2,5%).

При этом путешествующие по России туристы предпочитают более доступные варианты размещения в гостиницах по сравнению с поездками за границу. Треть всех бронирований в России приходится на номера, которые стоят от трех до пяти тысяч рублей в сутки. Каждый пятый выбирает варианты, дешевле трех тысяч за ночь. Около 19% туристов готовы заплатить 5–7 тысяч рублей, 14% — от 7 до 10 тысяч, 8% — от 10 до 15 тысяч в сутки, 5% рассматривают более дорогие варианты.

Почему россияне выбирают именно эти города для отдыха

Как считает собеседник NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, Петербург и Калининград попали в этот список, так как в Евросоюз нет прямых рейсов, но туристы хотят туда попасть.

«Поэтому люди едут в два этих „европейских“ города России. Поездки туда зашкаливают, потому что россияне едут не в музей Prado в Мадриде или Лувр в Париже, а в Эрмитаж в Петербурге. Также люди едут на балтийское взморье не в польский Гданьск или германский Росток, а в Восточную Пруссию — Калининградскую область», — пояснил Мкртчян.

По мнению эксперта, многие выбирают отдых в Казани, так как это «крупнейший богатый город Поволжья» с удобной логистикой и большим количеством рейсов из разных городов РФ. В столицу Татарстана можно приплыть по реке, приехать на машине или поезде, прилететь на самолете.

Мкртчян добавил, что Владивосток считается самым развитым городом на Дальнем Востоке и другим до него далеко.

«Ни Хабаровск, ни Благовещенск, ни Магадан, ни Петропавловск-Камчатский, ни Южно-Сахалинск даже рядом с ним не стоят по уровню развития. Мы видим, что в северной столице проходит Петербургский экономический форум, а Восточный экономический форум почему-то проходит именно во Владивостоке, где больше всего гостиниц, где самая хорошая инфраструктура, большой аэропорт», — объяснил NEWS.ru Алексан Мкртчян.

По мнению эксперта, люди летят на отдых в Сочи, так как большинство других аэропортов на черноморском побережье закрыты из соображений безопасности и близости к зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Анапа, Симферополь, Геленджик не принимают воздушные суда. Даже если люди предпочитают Крым, туда они полететь не могут, поэтому вынуждены отправляться в Сочи. Если жители европейской части России еще могут добраться на Черное море на разных видах транспорта, то из Сибири и с Дальнего Востока — уже только самолетом», — резюмировал Мкртчян.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Владивосток

Чем привлекает туристов Санкт-Петербург

Как доехать в Петербург из Москвы

В Петербург ежедневно ходят поезда и летают самолеты. По воздуху можно добраться за полтора часа, минимальная стоимость билета, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», составляет 1800 рублей. На поезде путь может составить от четырех до 10 часов. Если вы выберете самый дешевый билет, то заплатите за него примерно 1000 рублей. Если ехать в Петербург на скоростном «Сапсане», цена будет гораздо выше.

Что посмотреть и куда сходить в Петербурге

Многие называют Петербург музеем под открытым небом, некоторые его улицы, мосты и дворы давно считаются достопримечательностями. Куда стоит сходить туристам:

Петропавловская крепость

Стрелка Васильевского острова

Кунсткамера

Дворцовый мост

Монумент «Медный всадник»

Крейсер «Аврора»

Мариинский театр

Исаакиевский собор

Дворцовая площадь

Невский проспект

Одна из самых популярных экскурсий, которую могут предложить в Петербурге, — прогулка по Неве ночью, когда разводят мосты. Помимо этого, можно покататься на катерах по каналам города.

Любители нестандартных развлечений могут посетить галерею «Свиное рыло», музей современного искусства «АРТМУЗА», готические квесты «Взаперти» или дайвинг-клуб «Белый тюлень».

Цены на отели

При заблаговременном бронировании (за две недели и ранее) можно отыскать варианты за 2000 рублей за ночь на двоих. Сервис tutu.ru выдает больше всего предложений по цене около 3000 рублей за трехзвездочные номера. Впрочем, можно найти хостелы по более низким ценам.

Что интересного посмотреть в Сочи

Как добраться из Москвы

Ежедневно в Сочи ходят поезда и летают самолеты. На самолете можно добраться примерно за 3,5 часа, минимальная цена — около 3300 рублей. На поезде ехать больше суток, при этом стоимость плацкарта начинается от 3500 рублей за билет.

Что посмотреть, куда сходить

Большинство туристов едут в Сочи, чтобы отдохнуть на пляже и искупаться в море или покататься на лыжах и сноубордах в Красной Поляне. Но, помимо этого, в Сочи есть множество других достопримечательностей:

Парк «Дендрарий»

Зимний театр

Навагинская улица (местный «Арбат»)

Олимпийский парк

Местный «Диснейленд» (Сочи-парк)

Скай-парк

Канатная дорога

Цены на отели

При предварительном заказе минимальный прайс за номер — примерно от 3000 рублей на двух персон за ночь.

В качестве самого дорогого сервис «Яндекс.Путешествия» предлагает номер в отеле Rodina Grand Hotel & SPA за 374900 рублей за ночь на две персоны.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Роза Хутор, Сочи

Где в Казани поесть национальные блюда

Как добраться до Казани

В Казань ежедневно ходят поезда и летают самолеты. Путь по воздуху составит чуть более полутора часов при минимальной цене билета от 1724 рублей. На поезде ехать больше 12 часов, билет в плацкартный вагон будет стоить от 1465 рублей. В Татарстан также можно поехать на автобусе — путь на этом виде транспорта займет от 14 до 17 часов, а стоимость составит более 2000 рублей.

Что посмотреть в Казани

Столица Татарстана уже достаточно давно стала местом притяжения внутренних туристов — в древнем городе можно найти много интересного: живописный исторический квартал Старо-татарская слобода, Казанский кремль, Литературный квартал, Музей социалистического быта, театр кукол «Экият». В окрестностях Казани можно посетить город-заповедник Свияжск или древний Булгар. Отдельно стоит сказать про татарскую национальную кухню. Из сравнительно недорогих заведений, где можно попробовать местные блюда, можно отметить «Восточный базар» в Старо-татарской слободе, пекарню «Чак-Чак & Эчпочмак» на улице Баумана или фастфуд «Тюбетей».

Цены на жилье

В Казани можно забронировать номер на двоих в отеле от 3200 рублей за ночь. Помимо этого, туристы часто предпочитают арендовать квартиру, если едут компанией. Цена за сутки начинается от 1850 рублей, как показывает сервис «Суточно.ру».

Чем Калининград интересен россиянам

Как добраться до Калининграда

Самый дешевый авиабилет на эконом-класс можно купить по цене 3368 рублей. Лететь до Калининграда почти три часа. Если ехать на поезде, то дорога займет около 20 часов. По словам путешественников, на границе с Белоруссией и на въезде из Литвы в Калининградскую область придется пройти долгие досмотры. Минимальная цена билета — более 4400 рублей.

Что посмотреть в Калининграде

Калининград, или бывший Кенигсберг, — город с уникальной историей, сохранивший много черт старой Пруссии. Самые известные достопримечательности:

Кафедральный собор и могила философа Иммануила Канта

Рыбная деревня

Росгартенские ворота

Верхнее озеро

Многочисленные музеи (янтаря, «Фридландские ворота», «Блиндаж», Мирового океана)

Двухъярусный мост

Центральный парк

Кукольный театр (Кирха королевы Луизы)

Район Амалиенау

В Калининград можно приезжать в любое время года: зимой гулять по городу, а летом выбираться на пляж на Балтийской или Куршской косе. Также можно посетить и другие города региона — Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский, Балтийск и Янтарный.

Цены на отели в Калининграде

При заблаговременном бронировании номер на двоих будет стоить примерно 3100 за ночь, но, как и везде, есть предложения по более высоким ценам.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Город Калининград

Что может заинтересовать туристов во Владивостоке

Как добраться из Москвы до Владивостока

Во Владивосток ежедневно ходят поезда и есть прямые рейсы. На самолете можно добраться примерно за 8,5 часа, минимальная цена билета — 17 100 рублей, на поезде ехать почти неделю через всю Россию и менее выгодно, так как цена на билет в купе начинается от 10 170 рублей. Некоторые выбирают поезд не чтобы сэкономить, а ради интереса — чтобы посмотреть страну и пересечь 10 часовых поясов.

Что посмотреть из достопримечательностей во Владивостоке

Приморский океанариум

Приморская сцена Мариинского театра

Мемориал-музей «Подводная лодка С-56»

Остров Русский

Мыс Тобзина и мост на остров

Также в столице Приморского края есть казино «Тигре-де-Кристал» — одна из четырех официально разрешенных игорных зон в России. Во Владивостоке можно найти много кафе восточной кухни, где можно поесть морских гребешков, крабов или трепангов. Многие туристы рекомендуют гастробар Gusto, рестораны «Супра», Zuma и «Камбей».

Цены на отели во Владивостоке

Можно найти недорогие отели за 3700 на двух человек за сутки, но в основном цены начинаются от 4500 и выше.

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