Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки: куда поехать, что посетить, сколько стоит С какими впечатлениями люди возвращаются после отдыха в Пятигорске, Кисловодске и других городах Ставрополья

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Туристы отдыхают на скамейке у Нарзанной галереи в Кисловодске

Ставрополье — одно из самых популярных направлений внутреннего туризма в России. В Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья ранее спрогнозировали, что в 2023 году в санаториях Кавказских Минеральных Вод поток отдыхающих вырастет на 5–7%. Что посмотреть в Ставрополье, сколько стоит отдых в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках — выяснил NEWS.ru.

Что стоит посетить в Ставрополье и на курортах Кавминвод

В Ставрополье расположено много природных и исторических достопримечательностей. Виктория, недавно побывавшая в регионе, в своем отзывы утверждает, что путешествие по краю следует начать с самого Ставрополя.

«Чистый и большой город. В центре расположена очень красивая площадь Ленина, там проводят праздники и устраивают ярмарки. Есть центральный парк, очень уютный, там можно отдохнуть с семьей, посмотреть на лебедей», — рассказала девушка на сайте «Отзовик».

Туристка под ником alayelza пишет, что Ставрополь — зеленый город. «Уютно жить, уютно отдыхать. Много туристических мест — как и для изучения с гидом, так и для самостоятельного путешествия. Город почти со всех сторон окружен лесным массивом», — отметила путешественница.

Фото: shutterstock.com Вид на г. Ставрополь

Помимо Ставрополя, туристы отправляются в отпуск в Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. В каждом из городов есть немало достопримечательностей и природных зон. Один из туристов рекомендует посетить Каскадную лестницу в Железноводске. Другой пользователь хвалит парк в Кисловодске.

«Он супер, делится на нижний парк и верхний парк. Нижний находится ближе к городу и начинается с Курортного бульвара, далее — вдоль речки. В нем можно посетить Нарзанную галерею — она около колоннады. Верхний парк — это уже для тех, кто хочет получить физическую нагрузку и подняться повыше над городом», — рассказывает один из отдыхающих.

Также турист рекомендует посетить Долину роз и Олимпийский комплекс в Кисловодске. Еще одна пользовательница сравнивает этот город с известными мировыми курортами.

«В первый день прибытия постоянно находила сходство с любимыми местами в Карловых Варах и Баден-Бадене. Парк впечатляет размерами и открывающимися с высоты верхних маршрутов красотами», — написала туристка.

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости Посетители у колоннады в Кисловодском национальном парке

Павел, недавно отдыхавший в Кисловодске с семьей, рассказал, что ездил оттуда в другие места на экскурсии. «Особенно поразили Приэльбрусье, Домбай, Архыз и Верхняя Балкария. В общем, впечатлений на целый год», — отметил путешественник

Если вы собираетесь в Пятигорск, то можете посетить Ессентуки и Железноводск — они расположены рядом. Татьяна рассказала в своем отзыве, что туда можно доехать на машине, автобусе или электричке. По ее словам, во время отпуска она успела съездить в Кабардино-Балкарию и посетить 13 источников Нарзана.

Туристы также советуют подняться на гору Машук и посетить Домик Лермонтова.

Что не нравится туристам на Ставрополье и на курортах Кавминвод

Один из туристов предупреждает, что в Ессентуках следует быть осторожными с парковкой из-за особых правил. «Там, где стоят машины местных водителей, свою машину [туристам] ставить нельзя. Приезжает эвакуатор и забирает ее», — написал автомобилист.

Некоторым отдыхающим не понравилась инфраструктура Пятигорска. «Куда ни пойдешь — нет ни одного магазина, аптеки, парикмахерской, туалета... Общественный транспорт отсутствует. Есть, конечно, трамвай — если хотите окунуться в 60-е годы, вам сюда», — отметил один из отдыхающих.

Другой турист остался недоволен количеством мусора на улицах Пятигорска. «Наблюдаешь какую-то разруху: неубранный мусор, разрушенные тротуары, запущенные фасады великолепных когда-то домов, отсутствие указателей в принципе, отсутствие освещения в темное время суток...» — написал Влад, недавно посетивший курорт.

Фото: Stolbovsky/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Пятигорский трамвай

Зинаида Кузнецова из Ульяновска, побывавшая недавно в Ставропольском крае, рассказала NEWS.ru, что ей не понравился сервис: «Природа прекрасная. Но на этом все плюсы, пожалуй, заканчиваются. Все довольно дорого — и жилье, и питание в кафе. Сервис остался советский. Часто хамят, никто не видит в туристах никакой ценности».

Некоторые путешественники критикуют аэропорт в Минеральных Водах. «Зал прилета не оборудован, при выходе таксисты чуть ли не затаскивают в машины», — жалуется в своем отзыве один из пользователей портала Tonkosti.

Что нравится туристам на курортах Кавминвод

В отзывах люди обращают внимание на то, что Кавказские Минеральные Воды — это регион, в котором много санаториев и грязелечебниц. «Бог наградил этот красивейший уголок Земли невероятными богатствами: грязи, воздух, горы, минеральные воды от многих заболеваний... Даже трудно предположить, чего этому раю не хватает», — пишут в отзывах.

Россияне ценят курорты Кавминвод за возможность поправить здоровье. «Лечат урологические заболевания и болезни желудочно-кишечного тракта, потому как только здесь течет уникальная по своему составу „Славяновская“ и „Смирновская“ минеральная водичка», — делятся впечатлениями отдыхавшие там туристы.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Женщина на сеансе спелеотерапии в санатории «Пятигорский нарзан» в Пятигорске

Пользовательница сайта отзывов по имени Елена хвалит шопинг в регионе. Ей понравились цены на меховые изделия. «Много интересного! Можно привезти интересные сувениры из овчины, специи, шубу не очень дорого из норки, чернобурки, каракуля. Много магазинов меха, дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге»,

По словам Ирины из Краснодара, культурная программа в регионе тоже впечатляет: множество музеев, памятников и исторических мест.

Сколько стоит отдых в Кисловодске и на других курортах Кавказских Минеральных Вод

Операторы предлагают разные по формату туры на курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, короткий тур на выходные в конце июля обойдется как минимум в 12,3 тысячи рублей, без учета транспорта (поезда или самолета). Четырехдневное путешествие в горы Кисловодска будет стоить около 36 тысяч рублей.

По данным компании «Русские курорты», отдых в возведенном в 2005 году санатории «Плаза» в Кисловодске будет стоить как минимум 12,5 тысячи рублей в сутки. Есть и более бюджетные варианты: например, за сутки в санатории Центросоюза придется заплатить от 5,5 тысячи рублей в сутки, санатории «Москва» — от 2,8 тысячи рублей. Но лечебные процедуры, как правило, стоят дополнительных денег.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Девушка проходит процедуру в кедровой бочке в санатории «Здоровье» в Железноводске

По информации туроператоров, у здравниц Кавминвод в нынешнем летнем сезоне довольно высокая загрузка. В Coral Travel рассказали: в первую очередь бронируются санатории среднего и выше среднего уровня. По оценкам «Интуриста», в топе спроса санатории с большим набором дополнительных услуг — речь о бассейнах, собственных парках, активной анимации, спа-центрах, косметологических кабинетах.

Туроператоры рекомендуют бронировать здравницы Кавказских Минеральных Вод за два-три месяца, а самые популярные — за шесть месяцев до планируемой даты заезда.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ценовой диапазон разный, в зависимости от уровня санатория и предлагаемых услуг. Традиционно цены в санаториях Кисловодска выше, чем в других городах Кавминвод, поскольку он считается самым большим из всех курортов региона и имеет развитую инфраструктуру.

По информации участников туристического рынка, средняя цена в сутки на одного человека при двухместном размещении с лечением в бюджетных санаториях Кавказских Минеральных Вод составит от 2,5 тысячи до 4,6 тысячи рублей, в санаториях среднего уровня (3* и 4*) — от 4,5 тысячи до 5,5 тысячи рублей, в санаториях высокого уровня (5*) от 8 тысяч до 12,2 тысячи рублей.

Читайте также

Лихорадка денге? Какую неизвестную болезнь завезли россияне из Египта

Надолго ли вернется лето: какая погода будет в России с 17 по 23 июля

Отдых в Дагестане на море и в горах: что пишут туристы, какие цены

Как выбрать недорогой отель в Турции и сэкономить на отдыхе

«Выжимают всё до последней копейки»: отзывы россиян об отдыхе в Турции