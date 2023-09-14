Россияне выбирают бюджетные отели внутри страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туристы, путешествующие по России, предпочитают более доступные варианты размещения в гостиницах по сравнению с поездками за границу, передает РИА Новости со ссылкой на исследование OneTwoTrip. Эксперты сервиса сделали такой вывод на основе анализа стоимости ночлега в различных городах мира.

Так, треть всех бронирований в России приходится на номера, стоимостью от 3 тысяч до 5 тысяч рублей в сутки. Каждый пятый выбирает варианты, дешевле 3 тысяч за ночь. Около 19% туристов готовы заплатить 5–7 тысяч рублей в день, в то время как лишь 14% предпочитают номера от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. 8% путешественников выбирают варианты стоимостью от 10 до 15 тысяч рублей в сутки, и всего 5% — более дорогие варианты.

За пределами России, напротив, наибольшим спросом пользуются гостиницы с более высокой стоимостью ночлега, превышающей 15 тысяч рублей. Этот сегмент составляет 27% заказов. Отелям, стоимостью от 10 до 15 тысяч рублей, соответствует 18% спроса, а варианты от 7 до 10 тысяч рублей — 17%.

Бюджетные варианты размещения привлекают 15% туристов, готовых оплачивать номера от 3 тысяч до 5 тысяч рублей за ночь. Наименьший спрос наблюдается на гостиницы с ценой ночлега от 5 тысяч до 7 тысяч рублей и менее 3 тысяч рублей в сутки, которые выбирают 13% и 10% постояльцев соответственно.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туроператоры начали предлагать туры в Турцию с безалкогольным «все включено». Однако пока эта опция не является массовой в турецких отелях. По информации организации, такие туры без алкоголя стоят на 7–9% дешевле, чем обычные пакеты «все включено».