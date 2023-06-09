Что интересного можно посмотреть в России: репортаж с форума «Путешествуй!» Представители десятков регионов обсуждают в Москве сложности и неожиданные тренды индустрии путешествий

Фото: АГН «Москва»

В Москве 8 июня при поддержке правительства стартовал туристический форум «Путешествуй!». На его площадке спикеры обсуждали проблемы развития отрасли, в том числе в регионах. Речь шла об инвестициях и господдержке, изменении потоков и предпочтений, инфраструктуре и качестве услуг, а также о разновидностях туризма, который не всегда связан с отдыхом. Например, эксперты рассказали про медицинский или промышленный туризм — эти направления не учитываются и не отражаются в статистике. Хотя и официальных данных было озвучено немало. Корреспонденты NEWS.ru побывали на открытии мероприятия, пообщались с участниками и гостями форума.

Как туризм меняется вместе с миром

Туристический форум «Путешествуй!» открылся 8 июня на площадке ВДНХ. Организаторы позиционируют мероприятие как «платформу делового общения государства и бизнеса», а также как «первый в России туристический Фестиваль для аудитории путешественников». Помимо официальной программы, регионы (в мероприятии участвовали 60 делегаций из субъектов РФ и соседних стран) презентовали свою туристическую продукцию, информировали о своих достижениях и показывали действующие и потенциальные точки притяжения, так называемые туристические магниты. Среди них были, например, термальные воды Тюмени, малое туристическое кольцо Ленинградской области, чувашские грибы.

Первая площадка, ставшая доступной для посетителей после церемонии открытия, как раз была посвящена туризму как фактору регионального развития.

Как рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, туризм в РФ «становится той областью, которая привлекает к себе внимание не только туристов, но и органы власти, и бизнес».

«Происходит много событий, мир меняется, но какие-то вещи остаются постоянными. Это желание познать свою страну, желание приобщиться к природе, приобщиться к культуре. У нас очень большая и богатая страна, и наш туристический потенциал огромен. Сегодня есть большой шанс добиться многого, и те стратегические решения, которые мы примем в ближайшие месяцы, должны заложить фундамент для роста», — заинтриговал собравшихся Вахруков.

Он признался, что уровень регионального развития принято оценивать по показателям промышленного производства, роста сельского хозяйства и другим параметрам. На их фоне туристическая сфера (если это не преимущественно курортные субъекты вроде Кубани или Ставрополья), как правило, незаслуженно остается «на периферии наших приоритетов».

Вместе с тем, продолжил Вахруков, ситуация сильно изменилась. Внутренний туризм, по словам замминистра, растет «не только в традиционных локациях».

«По прошлому году рост отрасли был порядка 6%, в первые четыре месяца 2023 года Росстат зафиксировал рост размещений в гостиницах на 17%. Такая динамика спроса позитивно отражается на инвестиционной активности отрасли, мы видим существенный рост инвестиций в строительство новых гостиниц и иную туристическую инфраструктуру. Но этот рост не будет продолжаться бесконечно. <…> Мы уже сейчас упираемся в дефицит номеров, дефицит туристической инфраструктуры является основным ограничителем», — заявил Вахруков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как изменились предпочтения российских туристов

Замминистра пояснил, что сегодня наблюдаются такие инфраструктурные изменения. Среди них он отметил «увеличение коротких поездок, переориентация выездного туризма на внутренний как по объективным причинам ограничения, так и благодаря развитию туристической инфраструктуры».

Также, по словам Вахрукова, наблюдается «тренд увеличения числа поездок в течение года»: «Если раньше мы ездили один раз на две недели куда-то на юг, то сегодня растут поездки в выходные дни. Ну и, конечно же, мы будем работать над увеличением числа иностранных гостей из дружественных стран. А вообще, мы ждем в гости всех — у нас нет недружественных народов».

При этом замминистра призвал власти регионов и представителей отрасли уходить от размытых формулировок вроде «потенциал» и «привлекательность». Все это, по его словам, «нужно оцифровать и переходить к конкретным цифрам — числу гостиниц, числу поездок, пропускной способности аэропортов, железных дорог, числа мест в самолетах, показателям загрузки гостиниц».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков

Как государство поддержит развитие туристической инфраструктуры

Директор по работе ВЦИОМа с органами государственной власти Кирилл Родин констатировал, что «внутренний турист действительно начал ехать в Россию».

«Произошло это буквально в прошлом году. Мы ежегодно проводим исследования, связанные с планированием россиянами отпусков на ближайший летний период, и новости очень хорошие — турист собирается ехать. Более того, даже потратить заметно больше, чем в предыдущие годы», — заявил Родин.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, кабмин выделит 50 млрд рублей на развитие инфраструктуры для приема туристов в регионах и программы поддержки путешествий школьников и студентов.

Однако несмотря на достижения, существуют серьезные проблемы. О них рассказала директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова. По ее словам, у бизнеса «стратегическая неопределённость»: «Он не понимает, какие меры будут созданы, что позволит поддержать отрасль».

«Мы хвалимся, что за грантами выстраивается очередь. Мне кажется, это не очень хороший фактор. Это говорит о том, что экономика неустойчива, бизнес чувствует себя несамостоятельно и ему все время требуется какая-то поддержка. Это говорит о том, что, возможно, госполитика, которая направлена на развитие туризма, несовершенна», — полагает Захарова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин

В России есть что посмотреть

По словам Захаровой, политика правительства в области развития туризма «должна быть конкурентной». Это значит, что Россия должна «себя сравнивать с другими странами», говорить о «своем конкурентном преимуществе в том комплексе мероприятий, которые будут направлены на развитие отрасли». Однако тут есть существенная проблема, которая «тормозит» всю отрасль.

«Туризм сегодня в России мегадорогой — очень дорого путешествовать по нашей стране, поэтому большая часть россиян отдыхает на дачах. Поэтому статистика, которой мы располагаем и показываем здесь, лукавая. Давайте смотреть правде в глаза. <…> Меры поддержки должны стимулировать бизнес на развитие, а не на одномоментное обогащение. Отрасль зарабатывает, но она не торопится тратить деньги на развитие», — подчеркнула Захарова.

Как заявил NEWS.ru на полях форума исполнительный директор госкорпорации «Туризм.РФ» Сергей Красноперов, главные туристические проблемы регионов связаны с транспортной и гостиничной инфраструктурами.

«В каждом регионе есть что посмотреть. Проблема с инфраструктурой: тяжело доехать, то место, где нужно жить, бывает в ужасном состоянии. Чтобы снять эти препятствия, в регионах должна быть команда, которая займется этими проектами, будет взаимодействовать с институтами развития, с инвесторами, сделает маркетинговые исследования и [узнает] статистику. И с этим результатом они должны выходить к нам, говорить, что им нужно», — пояснил Красноперов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Директор дивизиона «Городская экономика», Агентство стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова

Как стимулировать внутренний туризм

Сергей Красноперов отметил, что развивать инфраструктуру в самое ближайшее время собираются 57 регионов: «Есть регионы, которые берут по два-три проекта, а есть — ни одного проекта. Пермский край лидирует, Краснодарский край, конечно. Там много проектов, горнолыжные курорты и морские».

По словам Красноперова, на создание одного туристического проекта в среднем уходит от трех до пяти лет, в зависимости от масштаба. Он считает меры господдержки для создания крупных туристических проектов беспрецедентными.

«Первое — государство компенсирует процентную ставку инвесторам по кредитам в банках. Второе — государство строит обеспечивающую инфраструктуру к этим проектам (дороги, вода, энергетика и так далее). Третье — государство дает финансы инвестору», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Исполнительный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Красноперов

Какие туристические перспективы у россиян

О проблемах отрасли подробно рассказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Саганджи Тарбаев. В частности, он ответил на вопрос NEWS.ru о том, как на ситуацию влияет обстановка в стране в связи с конфликтом на Украине и прилетами беспилотников.

«Это вызвало определенную тревогу. Но я бы не сказал, что это существенно повлияло на туристический сезон в Москве. Другой вопрос, что эти инциденты имеют место <…> в Крыму, например. Но там проблема связана не только с этим — проблемы связаны с авиасообщением», — рассказал парламентарий.

По его словам, Крым в туристический сезон 2023 года пострадал больше всего: отели республики потеряли «процентов 40, а может быть, и больше».

Также депутат поделился своими прогнозами относительно того, жители каких стран будут посещать Россию.

«Что-то мне подсказывает, что в среднесрочной перспективе у нас прямых авиасообщений с европейскими странами и странами Северной Америки не предвидится. Но свято место пусто не бывает. Поэтому у нас, скорее всего, будет увеличиваться количество авиасообщения с ближневосточными странами, странами Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки», — заявил Тарбаев.

Говоря о выездном туризме, он отметил, что в последнее время сохранился и даже немного вырос поток из РФ в Египет, Таиланд, Турцию, ОАЭ. Это, по мнению депутата, связано с тем, что эти страны «предлагают продукты, которые становятся доступными для россиян», диверсифицируя их в пользу гостей «с разным уровнем достатка».

Что касается внутреннего туризма, то в лидерах Татарстан, Калининградская область, Сахалин, Приморье, Хабаровский край, Алтайский край, Хакасия. Также ярким открытием прошлого сезона стал Дагестан. Традиционными местами для поездок остаются Москва и Петербург.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

Нужно ли соревнование регионов

По мнению Тарбаева, провинциальные регионы, которые принято называть глубинкой, должны «не тягаться с большими городами, а добиваться синергии». Он констатировал, что города-миллионеры привлекают людей шоппингом, благоустроенной инфраструктурой, фестивалями, форумами, бизнес-проектами, тренингами и другими мероприятиями. А регионы предлагают экологический или культурный туризм.

«Регионы должны смотреть на те хабы и точки, которые являются местами притяжения для турпотока. <…> Я родом из Калмыкии, вокруг есть несколько городов — Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Астрахань. <…> В этих городах [Калмыкии необходимо] выставлять свои презентации, чтобы перетаскивать к себе часть этого потока, чтобы люди, приехав в Волгоград, на Мамаев курган, могли съездить в степь, покататься на лошадях. Это получается синергия, а не соревнование», — отметил Саганджи Тарбаев.

Кто едет в отпуск в Москву

Председатель комитета по туризму правительства Москвы Евгений Козлов рассказал NEWS.ru, как изменилась ситуация с туристическим потоком в столице. По его словам, в городе «происходит переориентация на новые рынки».

«Сейчас мы видим спад туристов из стран Европы и Америки. Вместе с тем есть единичные случаи фиксации прибытия туристов [из стран Запада], деловых туристов. Конечно, не в том объеме, как было раньше. Но будущие соглашения о групповом безвизовом туризме с Китаем и Ираном, я уверен, помогут нам восполнить тот объём въездного потока, который был в прошлые годы», — сказал Козлов.

Говоря о внутреннем турпотоке, он отметил, что чаще всего в Москву приезжают гости из регионов Центрального федерального округа, Сибири, Дальнего Востока и Севера. Также Козлов пояснил, что Москва — «это традиционный транспортный хаб, с которого начинается или которым заканчивается путешествие».

«Москвичи интересуются всеми уголками России, открывая для себя страну заново. Используя цифровые сервисы, они могут узнать историко-культурные предложения в Петербурге, познавательные — в Нижнем Новгороде, узнать об истории развития государства в Казани, приехать в Сибирь и на Дальний Восток, посерфить на Камчатке», — добавил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов

Регионы привлекают этническим колоритом

Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что в прошлом году в регионе был зафиксирован существенный рост турпотока. По его словам, люди приезжают в Чувашию в выходные просто посмотреть регион, но не только. Например, туристов интересует этническая специфика и культурное наследие поволжской республики.

«В прошлом году мы создали объект материального культурного наследия РФ — вышитая карта России, которую создавали 263 мастера из всех регионов России. Одна из народных традиций Чувашии — это вышивка. Мы готовим фестиваль вышитых карт РФ. На сегодняшний день уже 58 регионов подтвердили свое участие. Через этот проект мы отражаем разнообразие и культурное богатство страны», — заявил Николаев.

По его словам, в Чувашии путешественников, помимо культурных событий и исторических объектов, интересуют природа, активный отдых и «медицинский туризм».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Кроме того, в 2022 году в регионе были открыты пассажирские перевозки по Волге — суда регулярно ходят между Казанью и Чебоксарами, а также между Чебоксарами и Нижним Новгородом. По словам Олега Николаева, в республике «не ожидали такого бума: за две недели билеты невозможно купить».

Глава республики отметил, что в Чувашии уже несколько лет проходит фестиваль по сбору грибов, который объединяет людей из двух десятков регионов. Это также способствует развитию привлекательности республики.

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