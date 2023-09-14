Почти 130 млрд вложат в туризм: где и когда в России создадут новые курорты Как выделенные миллиардером Аркадием Ротенбергом средства помогут туриндустрии

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Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что в течение пяти лет собирается инвестировать почти 130 млрд рублей в создание рекреационных зон и постройку новых отелей на юге страны и в Сибири. NEWS.ru поговорил с главой профильного комитета Госдумы Сангаджи Тарбаевым и вице-президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрием Гориным и узнал, насколько такие вложения средств изменят ситуацию в туристической отрасли и какие регионы страны смогут стать популярными у россиян.

Во что Ротенберг хочет инвестировать свои миллиарды

Как рассказал Ротенберг РБК, он планирует вложить более 129 млрд рублей в туристические проекты в России. Курортные и рекреационные территории «нового формата» появятся в Южном и в Сибирском федеральном округах. Там построят отели, апартаменты, аквапарки, создадут оздоровительную и развлекательную инфраструктуру, благоустроят общественные пространства, пляжи и экологические маршруты.

По словам Ротенберга, в 2026 году будут запущены первые очереди курортов в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае. «В целом мы хотим сосредоточиться на создании новых продуктов как в плане пространств размещения, так и в части сервиса», — отметил миллиардер.

Бизнесмен планирует сделать акцент на «доступном предложении» в отелях три-четыре звезды «на любой вкус и кошелек».

В Крыму новые курорты появятся на месте советских санаториев, которые Ротенберг получил в 2019 году. В Краснодарском крае бизнесмен намерен открыть новые отели разного класса в Геленджике. Ротенберг не поделился своими планами по Алтаю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аркадий Ротенберг

Что думают об планах Ротенберга в Госдуме

Как отметил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, для точечных объектов 129 млрд рублей — это внушительная сумма, но в целом туристическая сфера нуждается в системном увеличении финансирования.

По его словам, в России не хватает мест, где могут остановиться туристы. Это провоцирует большой спрос и высокие цены, добавил Тарбаев.

«Что касается рекреации и инфраструктуры, то здесь вопрос связан больше с конкретной территорией. Если мы говорим, допустим, про южные регионы, но не Кавказ и Крым, то там инфраструктура подготовлена. Если речь идет, в частности, про Северный Кавказ, Урал и Сибирь, там помимо рекреационных нужны инженерные работы по созданию коммуникаций, дорог, аэропортов. Это уже глобальная задача, и для ее решения такие средства не являются большими, тем более на протяжении пяти лет. Но если мы говорим про конкретные точечные проекты, то, конечно, это довольно большой бюджет», — заявил Тарбаев.

Как отнеслись к планам Ротенберга в туриндустрии

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин также считает, что строительство инфраструктуры — очень важный момент прежде всего для туристов. Он напомнил, что, по оценкам Ростуризма, только 10% российских отелей соответствуют современным стандартам.

«Инвестиции в туризм — это прежде всего качественные отели и расширение конкуренции, что позволит сделать отдых более доступным, так как в данном случае (по словам Аркадия Ротенберга) речь идет именно об отелях три-четыре звезды», — добавил Горин.

По его мнению, в РФ не хватает пятизвездочных гостиниц, особенно на территории Краснодарского края. Также Дмитрий Горин отметил, что помимо планов Аркадия Ротенберга, есть и другие проекты по строительству отелей, которые оцениваются в десятки миллиардов рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В каких регионах России лучше развивать туризм

Саганджи Тарбаев считает, что стоит уделить внимание развитию туризма в регионах, в которых есть крупные реки. «У нас очень большой туристический поток устремлен на юг страны, россияне предпочитают отдых на воде. И для того чтобы разгрузить южные направления, нужно инвестировать в развитие речного туризма, как прибрежного, так и в части прогулок и круизов на водных судах», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По мнению Тарбаева, у экологического туризма также большой потенциал. Парламентарий полагает, что в стране «довольно много национальных парков, которые из-за нормативно-правовых ограничений не так доступны, как хотелось бы».

«Традиционно развитых в туристическом плане субъектов РФ не так много. Это в первую очередь Краснодарский край, регионы Золотого кольца и, наверное, Татарстан. В Сибири, на Урале и Дальнем востоке есть регионы, которые потихоньку подтягиваются с точки зрения инфраструктуры, но, конечно, там недостаточно мест размещения, не решена проблема с ценами на билеты», — добавил Саганджи Тарбаев.

Дмитрий Горин полагает, что поскольку наибольшим спросом у россиян пользуется отдых на море, необходимо открывать новые отели в Краснодарском крае, на Каспийском море, в Калининградской области на Балтике. Также он согласился с предыдущим собеседником NEWS.ru, что в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке не хватает автомобильных дорог и курортной инфраструктуры. По словам вице-президента РСТ, в этих регионах недостаточно построить только гостиницы, необходимо создать места для развлечения туристов.

«Это могут быть и аквапарки, и спа-отели, и санаторно-курортное-лечение, например с использованием термальных вод. Здесь основная текущая проблема — это нехватка инвестиций в туристическую отрасль. То, что в последнее время наблюдается рост интереса инвесторов, это подчеркивает перспективы туристической отрасли», — отметил Дмитрий Горин.

Также он напомнил, что еще с 2021-го власти планировали увеличить к 2030 году турпоток до 140 млн путешественников по стране.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие курорты поручил создать Путин

В июле президент РФ Владимир Путин поручил создать к 2030 году федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год. На проект должны выделить 31 млрд рублей частных инвестиций.

Как заявлял NEWS.ru председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, среди круглогодичных морских курортов будут объекты в Новой Анапе, на северокавказском побережье Каспийского моря и рядом с Владивостоком.

По его словам, также программа включает строительство курортных зон на Байкале и Алтае. На Дальнем Востоке туризм будут развивать, чтобы привлечь в регион китайских и корейских путешественников, подчеркнул эксперт.

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