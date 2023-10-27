Стоит ли сейчас ехать отдыхать в Египет, где боевые действия, цена путевок Инцидент в Табе не отпугнул российских туристов от отдыха в Египте

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Инцидент на египетском курорте Таба с падением ракеты и беспилотника не сказался на российских туристах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Какие подробности известны, стоит ли сейчас ехать в Египет?

«Крупнейшие российские туроператоры в настоящее время не сообщают о каких-либо изменениях в отдыхе россиян в Египте после падения ракеты в приграничном с Израилем городе Таба», — говорится в сообщении.

Что случилось на египетском курорте Таба

По меньшей мере шесть человек получили легкие ранения в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем. Был причинен ущерб жилому дому. Позднее в этом же населенном пункте рядом с больницей упал беспилотник.

По имеющимся данным, в результате происшествия жертв нет. Начато предварительное расследование с целью определения, откуда прилетела ракета.

Таба — курортный город на берегу Красного моря. Он расположен рядом с египетско-израильской границей.

Как инцидент повлиял на отдых российских туристов

Представитель Tez Tour сообщил, что организованные туристы ранее ехали через Табу на экскурсии в Израиль, однако с момента дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке подобные поездки прекратились, и, как следствие, транзитный поток российских туристов с курортов Шарм-эш-Шейха и Хургады в Табе сейчас тоже отсутствует.

В АТОР заявили, что курортный город Таба не пользовался большой популярностью у путешественников из России. По их словам, этот город в основном посещали самостоятельные туристы-дайверы.

В организации также подчеркнули, что в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде обстановка спокойная, поэтому отдых российских туристов проходит в плановом режиме. Оба курорта удалены от районов боевых действий, угрозы для отдыха на данный момент отсутствуют.

Есть ли проблемы с рейсами в Египет

Рейсы в Хурагду и Шарм-эш-Шейх и в обратном направлении выполняются по расписанию, аэропорты функционируют штатно. Туроператоры не фиксируют снижения числа бронирований путевок в Египет и запросов на досрочное возвращение.

В ассоциации добавили, что некоторые эксперты предполагают, что количество запросов на отмену и перенос туров в Египет может вырасти в ближайшее время, а вслед за ними могут снизиться и цены на размещение на курортах.

Выгодно ли ехать отдыхать в Египет в ноябре

В регулярном обзоре, опубликованном на сайте (АТОР), сообщается, что Египет возглавил список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники, отобрав лидерство у Турции. Страна также вошла в топ-3 самых дешевых туристических направлений.

«В списке самых продаваемых зарубежных пляжных направлений на ноябрьские праздники Египет отобрал лидерство у Турции, где уже не так тепло. За год минимальные цены на Анталью подскочили почти на 100%, а на ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланку они сейчас в рублях даже ниже, чем год назад», — говорится в сообщении.

Около 28% всех бронирований приходятся на Египет, еще 27% — на Турцию. На третье место по продажам вышли ОАЭ с 20% бронирований, а на четвертое — Таиланд с 15%. Пятерку лидеров занимает Россия с 10%.

Дешевле всего отдохнуть на море в ОАЭ, минимальная стоимость десятидневного тура — 115 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в «трешке» с завтраками. Второе место в рейтинге досталось Египту с ценником почти в 123 тысячи рублей, третье — Шри-Ланке с 167 тысячами.

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