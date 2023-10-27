При падении ракеты на медучреждение в Египте ранены шесть человек В египетской Табе ракета упала на здание скорой помощи, пострадали шесть человек

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По меньшей мере шесть человек получили легкие ранения в результате попадания ракеты в здание скорой помощи и жилое здание для администрации больницы в египетском населенном пункте Таба, сообщает телеканал Extra News со ссылкой на осведомленные источники. Город расположен на границе с Израилем.

По имеющимся данным, в результате происшествия жертв нет. Информация о пункте запуска ракеты не приводится.

В настоящее время на место прибыли силы безопасности. Начато предварительное расследование с целью определения, откуда прилетела ракета.

Таба — курортный город на берегу Красного моря. Расположен рядом с египетско-израильской границей.

Ранее сообщалось. что несколько египетских солдат пострадали при случайном попадании осколков снаряда, выпущенного израильским танком в вышку на границе с сектором Газа. Инцидент произошел в ходе столкновений между ЦАХАЛ и палестинскими группировками. Израильская сторона сразу после произошедшего выразила свои сожаления, отметил представитель египетской армии. Точное число пострадавших военнослужащих в Каире не уточнили.