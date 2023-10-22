Египетских солдат ранило осколками израильского снаряда на границе с Газой

Несколько египетских солдат пострадали при случайном попадании осколков снаряда, выпущенного израильским танком в пограничную вышку на границе с сектором Газа, передает ТАСС со ссылкой на армию Египта. Инцидент произошел в ходе столкновений между войсками Израиля и палестинскими группировками, легкие ранения получили несколько египетских пограничников.

Израильская сторона сразу после произошедшего выразила свои сожаления, отметил представитель египетской армии. Точное число пострадавших при попадании осколков снаряда военнослужащих в Каире не уточнили.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что военные ЦАХАЛ случайно обстреляли из танка один из блокпостов Египта в районе Керем-Шалом рядом с границей. В израильской армии заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на открытии саммита в Новом Каире 21 октября призвал предоставить палестинскому народу и мирным жителям международную защиту. Перед этим ас-Сиси заявлял, что перемещение палестинцев из Газы на Синайский полуостров может представлять большие риски. Власти Израиля при этом призывали своих граждан, находящихся в Египте, ОАЭ, Иордании, Марокко и Турции, покинуть эти страны из-за угроз безопасности в связи с антиизраильскими протестами.