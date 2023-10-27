Военэксперт раскрыл, чем для Израиля обернется масштабная операция в Газе Политолог Перенджиев: наземная операция в Газе обернется полномасштабной войной

Фото: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/Global Look Press

Израильские войска вдоль границы с Газой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху медлит с объявлением о начале наземной операции в секторе Газа из-за страха перед мусульманским миром, заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, после ввода израильских войск на территорию сектора, регион получит широкую поддержку со стороны стран, население которых исповедует ислам. Это может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке.

ЦАХАЛ уже сейчас на пределе возможностей, несмотря на блокаду Газы, авиаудары. Ряд действий Иерусалима признан в ООН военными преступлениями. Скорее всего, если ЦАХАЛ зайдет в сектор Газа, начнется военное противостояния со всей Палестиной, включая Западный берег реки Иордан, а также со всеми мусульманскими странами, — заявил эксперт.

Политолог также усомнился, что США станут защищать Израиль в случае дальнейшей эскалации конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон преследует исключительно собственные интересы на Ближнем Востоке. Кроме того, поддержка Израиля может привести к нанесению ударов по американским военным базам в Сирии и Ираке. В то же время Перенджиев допустил, что США желают втянуть в конфликт другие государства.

Удары США по КСИР (иранский Корпус стражей Исламской революции. — NEWS.ru) в Сирии больше похожи на попытку вовлечь в конфликт новых игроков, — уточнил он.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило об отказе Нетаньяху подписать приказ о начале наземной операции в секторе Газа. Это решение разозлило старших офицеров ЦАХАЛ, завершивших разработку плана вторжения.