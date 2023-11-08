Названа самая опасная в мире достопримечательность Express: гора Монблан признана самой опасной в мире достопримечательностью

Фото: AGAMI/H. Germeraad/Global Look Press

Эксперты туристической компании Holidu выяснили, какие достопримечательности мира являются самыми опасными для путешественников, сообщил Express. Согласно исследованию, первое место получила гора Монблан, при восхождении на которую погибает порядка 100 человек ежегодно.

Также в первую восьмерку вошли гора Хуашань, Доломитовые Альпы, Ниагарский водопад, британский нацпарк Лейк-Дистрикт, Столовая гора в ЮАР, швейцарская вершина Маттерхорн и Гранд-Каньон. Самым опасным водопадом признан двухступенчатый Катскилл, расположенный недалеко от Нью-Йорка — только в этом году четыре туриста сорвались в пропасть, когда пытались сделать красивую фотографию на фоне живописного пейзажа.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Египет возглавил список самых продаваемых направлений на ноябрьские праздники, отобрав лидерство у Турции. Эта страна также вошла в топ-3 самых дешевых туристических направлений: порядка 28% всех бронирований приходятся на Египет, еще 27% — на Турцию. На третье место по продажам вышли ОАЭ с 20% бронирований, а на четвертое — Таиланд с 15%. Пятерку лидеров занимает Россия с 10%.

При этом самыми популярными автобусными направлениями для туризма на ноябрьские праздники оказались семь городов, среди которых лидирует Ростов-на-Дону. Дальше по списку идут Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар и Киржач.