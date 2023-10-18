Назван самый популярный город для туризма на ноябрьские праздники Tutu: Ростов-на-Дону стал самым популярным городом для поездки на праздники

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Согласно данным сервиса путешествий Tutu, самыми популярными автобусными направлениями для туризма на ноябрьские праздники оказались семь городов, среди которых лидирует Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости. Дальше по списку идут Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар и Киржач.

Стоимость билета в одну сторону из Москвы в Ростов-на-Дону составляет от 1561 рубля. Туда россияне отправляются, чтобы попробовать местную кухню и полюбоваться природой, отметили сотрудники сервиса. В Воронеж билет стоит от 1362 рублей, в Переславль-Залесский — от 557 рублей, в Санкт-Петербург — от 1362 рублей, в Рязань — от 681 рубля, в Краснодар — от 2611 рублей, в Киржач — от 227 рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Таиланд продолжает удерживать лидирующие позиции по продаже пакетных туров в страны Юго-Восточной Азии среди россиян на предстоящий зимний сезон 2023/2024 годов. С 1 января по 5 октября текущего года более миллиона российских туристов посетили Таиланд, что стало лучшим результатом среди зарубежных гостей королевства.

Шри-Ланка также укрепляет свои позиции. На это направление приходится от 20% до 30% общих азиатских продаж на зимний сезон у различных туркомпаний. Прогнозы экспертов очень оптимистичны, включая чартерные перевозки, прямые регулярные рейсы и стыковочные рейсы зарубежных авиакомпаний.