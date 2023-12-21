Стало известно, у скольких россиян изъяли загранпаспорта из-за опечаток АТОР: у двух россиян на границе изъяли загранпаспорта из-за опечаток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциации туроператоров России (АТОР) известно о двух случаях изъятия загранпаспортов у россиян из-за обнаруженных в документе опечаток, рассказала РБК исполнительный директор организации Майя Ломидзе. По ее словам, в первом случае была допущена ошибка в имени, во втором — в названии города.

Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было, — рассказала Ломидзе.

В декабре вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов. Он регулирует в том числе правила проверки изъятия фальшивых загранпаспортов. Причиной для изъятия может быть неровность линий строк, наличие орфографических ошибок, а также очевидное отличие бланка паспорта и отсутствие одного из элементов защиты.

18 декабря стало известно, что пограничники в Калининградской области изъяли у россиянина загранпаспорт из-за одной опечатки — в слове «Петропавловск-Камчатский» не было буквы «ч». Мужчина заявил, что раньше на ошибку не обращали внимания и пропускали.