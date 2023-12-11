Где дешевле отдохнуть в 2024 году: цены на туры, когда лучше бронировать Турэксперт Мкртчян: в 2024-м подорожают все направления для отдыха, кроме Египта

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Опрошенные NEWS.ru эксперты и участники рынка прогнозируют значимое подорожание туристических поездок в следующем году. В числе причин роста цен называются самые разные факторы. Очевидно, что отдых станет менее доступным как за рубежом, так и внутри страны. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почему дорожают поездки

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с NEWS.ru предупредил, что путевки будут дорожать в первую очередь из-за роста цен на авиабилеты. Кроме того, он сообщил, что из-за растущего спроса дорожают гостиничные услуги. Цены на отели растут в первую очередь внутри страны, из-за критической нехватки гостиниц уровня 4-5 звезд, отметил эксперт.

Также ожидается, что на стоимость повлияют дополнительные затраты компаний на взносы в фонды для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях, например для возвращения их из-за рубежа. До 31 декабря на взимание платы с бизнеса действует мораторий, введенный в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, с тех пор он продлевался каждый год. Однако, как сообщили в Минэкономразвития, его пролонгация на 2024-й не планируется.

Представители туристической отрасли утверждают, что возросшие расходы бизнеса неизбежно отразятся и на стоимости путевок. Ассоциация туроператоров (АТОР) уже обратилась за поддержкой в Госдуму. В частности, в обращении исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе в нижнюю палату (есть в распоряжении NEWS.ru) отмечается, что один из наиболее актуальных вопросов, касающихся подавляющего большинства туроператоров и требующих решения, — пролонгация освобождения от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд. По оценкам АТОР, «данная льгота реализуется правительством РФ в течение последних четырех лет и является существенной мерой поддержки турбизнеса в России».

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Сколько будет стоить отдых в Турции

Как ожидают участники рынка, отдых в Турции в 2024 году значительно подорожает. Такое мнение высказала, в частности, эксперт по туризму Майя Котляр.

«На текущий момент в турбизнесе происходит согласование контрактных цен с Турцией. Часть отелей оставляет их на уровне 2023 года, а часть — повышает стоимость в евро примерно на 15–20%. То есть ситуацию нельзя пока охарактеризовать в общих чертах, мы ее увидим целиком в феврале. Я прогнозирую среднестатистический рост относительно 2023 года в 15%», — сообщила в своем Telegram-канале Котляр.

Она отметила, что Турцию за девять месяцев 2023 года посетили более 5,16 млн туристов из России. Эксперт признала, что страна стала недешевой по отдыху для россиян: «Повышения турпотока в следующем году из России они не ждут и пытаются заместить количество другими рынками — Германией, Великобританией и Польшей. Поэтому точно не стоит ожидать снижения цен в 2024 году».

Исходя из этих прогнозов, в Турции в июне следующего года неделя отдыха может стоить от 130 тысяч рублей. В отелях премиального уровня с хорошими отзывами цены могут составить уже 230–270 тысяч рублей.

Впрочем, Алексан Мкртчян из АТА не соглашается с Котляр. По его оценкам, турецкое направление дорожать не будет, поскольку местные отельеры значимо подняли цены на лето 2023 года, исчерпав тем самым весь лимит подорожания.

Насколько подорожают туры в Азию и ближнее зарубежье

По прогнозам Алексана Мкртчяна, наиболее ощутимо — на 30–40% — подорожает отдых в Таиланде и Вьетнаме. По его словам, в первую очередь это связано с тем, что на курорты Юго-Восточной Азии возвращаются туристы из Китая. Связано это с тем, что Поднебесная позже открыла свои границы после пандемии коронавирусной инфекции.

По подсчетам NEWS.ru, исходя из текущих цен и прогнозируемого подорожания, неделя отдыха в Таиланде весной следующего года обойдется двоим взрослым не менее чем в 380–400 тысяч при системе питания «все включено». Причем такие деньги придется выложить даже за трехзвездочный отель.

Отдых во Вьетнаме при аналогичных условиях размещения обойдется дешевле — около 340–350 тысяч рублей за неделю проживания. При этом пляжный сезон длится там с декабря по апрель.

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Также подорожание затронет Белоруссию: глава одного из региональных туристических агентств Галина Игнатова связывает это с тем, что отдых в Минске — самый ближайший и доступный для россиян за пределами страны. Туда можно легко добраться на поезде, самолете и даже собственном автомобиле.

Провести неделю отпуска летом в Белоруссии в двух-трехзвездочном отеле с завтраками будет, по прогнозам, стоить 50–60 тысяч рублей. Стоимость проживания в гостинице «четыре звезды» будет приближаться к 85 тысячам рублей, а в пятизвездочных — к 110–120 тысячам рублей.

В топе близлежащих стран, которых коснется повышение цен на турпоездки, — Абхазия. Алексан Мкртчян связывает это с тем, что на это повлияет соответствующая ценовая политика в Краснодарском крае.

«В этом смысле Абхазия прочно привязана к ценам в Сочи. Абхазские курорты работают по формуле „на 30% дешевле Сочи“. Надо понимать, что туда едут только из-за ценового фактора: если цены в Абхазии сравняются с сочинскими, то туризм там автоматически просядет», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Он полагает, что подобная ценовая привязка сохранится и в следующем году.

Летом 2024 года в Абхазии неделя отдыха в двух-трехзвездочном отеле при трехразовом питании обойдется примерно в 85 тысяч рублей на двоих, исходя из прогноза подорожания. Приличные «четверки» дороже — 115–130 тысяч рублей за неделю.

Как подорожает отдых в России

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов рассказал NEWS.ru, что туры внутри страны уже подорожали и, вероятно, продолжат дорожать и в дальнейшем. По его словам, сильно взлетели цены на отели, некоторые гостиницы завышают цены, пользуясь агрессивным спросом. В них нет свободных мест, особенно в длинные выходные, в праздничные даты. Парламентарий заявил о необходимости системно развивать внутренний туризм, посетовав на то, что пока его доля в ВВП не превышает 3%.

По прогнозу Альянса туристических агентств, больше всего отдых в России подорожает в Краснодарском крае, Петербурге, Калининградской области, на Байкале и Алтае. Например, по словам Алексана Мкртчяна, в условиях «закрытия» Европы россияне массово устремились в Калининград, однако регион оказался не готов к такому количеству туристов. Он пояснил, что в первую очередь в России растут цены на отдых в отелях высокой категории — четыре-пять звезд.

«Это связано с критической нехваткой таких гостиниц. По имеющимся оценкам, на сегодняшний день в России не хватает около 200 пятизвездочных отелей и около тысячи — четырехзвездочных», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его мнению, в 2024 году отдых в отелях уровня «три звезды» в России вырастет в цене на 10%, в четырехзвездочных отдых станет на 15% дороже, а в «пятерках» — на 20–30%.

Мкртчян также предположил, что станет дороже проводить отпуск на горнолыжных курортах — в Красной Поляне, Шерегеше, Приэльбрусье.

Разброс цен на отдых в Краснодарском крае летом следующего года весьма широк. С питанием, но без особых удобств и в отдалении от пляжа можно отдохнуть неделю вдвоем за 50–60 тысяч рублей. Отдых на первой линии в Сочи и Анапе обойдется, согласно расчетам, минимум в 80–90 тысяч. При этом верхнего предела фактически нет: ночь проживания в отеле премиум-класса может обойтись дороже недельного отпуска в бюджетных отелях.

Отдых в Крыму, похоже, окажется довольно бюджетным для россиян. Неделя с размещением в скромных отелях с питанием (но без перелета) может обойтись в 20–25 тысяч рублей на двоих взрослых. Проживание в четырехзвездочных отелях в Саках и Евпатории будет стоить от 70 тысяч рублей.

Раскрученная «пятерка» в Ялте будет стоить от 140 тысяч рублей за неделю.

В Калининградской области при размещении вдали от моря неделя отдыха на двоих начнется от 50 тысяч рублей. Отели «четыре звезды» — от 70 тысяч рублей за неделю. Близость к достопримечательностям и морю увеличивает стоимость тура на 20–30 тысяч рублей.

Какие направления подешевеют

В Альянсе турагентств считают, что практически единственным направлением, где цены расти не будут, окажется Египет. Во всяком случае, утверждает Мкртчян, такая ситуация сохранится до тех пор, пока продолжается военный конфликт на Ближнем Востоке.

«С ноября Египет даже подешевел. Дело в том, что главный туристический контингент для египтян — жители Западной Европы. На фоне палестино-израильского конфликта многие европейцы испугались и отложили свои турпоездки», — сообщил эксперт.

За сколько нужно бронировать, чтобы сэкономить

Турэксперт Галина Игнатова советует планировать отдых как минимум за полгода. По ее словам, многие бронируют отдых на начало лета 2024 года уже сейчас.

«Это разумная стратегия, которая, во-первых, позволяет сэкономить, зафиксировав цены. Во-вторых, если протянуть время, то внутри страны можно будет просто не найти свободных мест для отдыха», — рассказала Игнатова в разговоре с NEWS.ru.

Что касается зарубежного отдыха, то механизм раннего бронирования позволяет минимизировать валютные колебания.

По данным АТОР, у туроператора «Дельфин» объемы ранних продаж по Краснодарскому краю и Абхазии уже на 60% выше прошлогодних. В компании «Интурист» сообщили о пятикратном увеличении количества бронирований в Сочи в сравнении с ноябрем 2022 года.

Согласно данным туроператора АЛЕАН, в первые две недели ноября в Краснодарский край и Абхазию забронировано в два раза больше туров на лето-2024, чем в аналогичные даты прошлого года. Туроператоры обращают внимание и на хорошие продажи путевок на черноморские курорты.

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