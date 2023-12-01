Как Новый год встретишь: куда поехать на Новый год и зимние каникулы Рассказываем, где встретить Новый год и провести январские каникулы

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Где отметить Новый год

2023-й подходит к концу. Пришло время задуматься, где отметить Новый год и провести январские каникулы. За яркими впечатлениями необязательно ехать за рубеж. Чарующие пейзажи, украшенные иллюминацией города, и спортивные курорты в достатке представлены и в России. Делимся идеями, куда можно поехать на Новый год — 2024, чтобы запастись хорошими воспоминаниями.

Где встретить Новый год: покоряем столицы накануне 2024-го

Любите пышные торжества и все еще думаете, куда поехать на Новый год в России? Отправляйтесь в Москву: столица неизменно отмечает Новый год на широкую ногу. Местных жителей и туристов ждут тематические представления, гирлянды и светящиеся уличные декорации, ледовые катки посреди исторического центра города, фейерверки и многое другое.

Вы сможете отметить Новый год на Красной площади, где установлена главная елка страны, или выбрать менее людные, но не менее красивые улицы с многовековой историей. В Москве каждый найдет развлечение себе по вкусу.

Санкт-Петербург ничуть не уступает столице. Город на Неве поражает иллюминацией в любой сезон. Но ближе к Новому году уличные огни и гирлянды становятся еще ярче. А на Дворцовой площади возводят сверкающую праздничную ель.

Петербург — лучшее решение, если вы ищете, где отпраздновать Новый год и провести январские выходные. Северная столица порадует туристов не только живописными пейзажами, но и музеями, ярмарками, парками с ледовыми скульптурами. А в пригороде можно будет прокатиться на лыжах и тюбингах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Куда поехать на Новый год

Где еще можно отметить Новый год в России

Самый простой способ набраться ярких впечатлений — прикоснуться к многообразию российской культуры. Узнать, как сливаются национальные традиции, можно в Казани. Главная елка столицы Татарстана будет возведена у Центра семьи «Казан» — одного из самых оригинальных дворцов бракосочетания в России. В местных парках пройдут фестивали, в том числе гонки на самодельных санях. А любители экстрима смогут заняться дайвингом и моржеванием на казанских озерах.

Еще одно место, где можно проникнуться национальным колоритом, — это Карелия. Там живет местный Дед Мороз, или «зимний дед», — ТалвиУкко. Он исполняет желания не только детей, но и взрослых. А его помощниками являются Лумикки, местная Снегурочка, снежные человечки и ездовые собаки. Это отличная альтернатива для тех, кто не хочет ехать в Великий Устюг. Тем более что там же, в Карелии, туристы смогут покормить оленей и прокатиться на собачьих упряжках.

Куда поехать на Новый год, чтобы встретить 2024-й первыми в стране? На Камчатку, а точнее — в Петропавловск-Камчатский, административный центр края. Туристов ждут экскурсии по побережью Тихого океана, местные вулканы, горячие источники и долины гейзеров. Там же, на Камчатке, находится Вилючинский водопад, один из самых больших водопадов в России. Его высота достигает 40 метров. Зимой водопад замерзает, так что накануне Нового года можно полюбоваться внушительными массивами льда. Словом, на Камчатку стоит ехать за незабываемыми пейзажами.

Любителям зимнего спорта стоит отметить Новый год на Байкале, где находится самый большой каток в России. Байкал замерзает неравномерно, так что прокатиться на коньках удастся на северной части озера. А на южной можно наблюдать чарующее явление — байкальский перволед. Он отличается насыщенным синим цветом, а на мелководье настолько прозрачен, что можно разглядеть дно. Развлечений на Байкале достаточно. В их числе:

посещение нерпинария;

полеты над озером на вертолете;

поездки на собачьих упряжках;

подводный дайвинг и моржевание;

зимняя рыбалка;

прогулки на снегоходах и хивусах;

посещение сибирских бань;

поездки на Кругобайкальской железной дороге.

Где отметить Новый год в России, если хочется насладиться необычной архитектурой? Конечно, в Калининграде! Декабрь в самом западном городе России сравнительно теплый: столбик термометра редко опускается ниже нуля. Но не стоит забывать про теплую одежду. Из-за приморского климата и высокой влажности в зимнем Калининграде достаточно промозгло. Приехав в Калининград, прогуляйтесь по историческим улицам города и не забудьте устроить романтическую прогулку по берегу моря. Стоит обратить внимание и на местную кухню: туристам рекомендуется попробовать клопсы и тройную уху.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Где отпраздновать Новый год

Где отметить Новый год с детьми

Какой ребенок не мечтает о новогоднем чуде! Поэтому насущный вопрос для каждого родителя — куда поехать на Новый год с детьми?

Чтобы погрузиться в атмосферу праздника, отправляйтесь в Великий Устюг. Именно там находится главная резиденция Деда Мороза. Вотчина располагается посреди леса, так что туристы постарше смогут насладиться свежим воздухом и живописными видами. Не стоит обделять вниманием и северные бани. Детей же ждет настоящая сказка:

встреча с живым Дедом Морозом;

аттракционы;

праздничные экскурсии;

развлекательные программы;

спектакли.

Учтите, что Великий Устюг в новогоднюю ночь пользуется большой популярностью, так что билеты стоит приобрести заранее.

Второй город, где можно отметить Новый год с детьми, — это Кострома, родина Снегурочки. Внучка Деда Мороза живет в собственном тереме, который открыт для всех желающих. Посетителей помладше ждут праздничные спектакли, экскурсии, комната ледяных статуй и встреча с героями сказок.

Кострома может похвастаться множеством музеев. Туристов заинтересуют:

музей хлеба;

музей сыра;

музей уникальных кукол и игрушек;

Романовский музей;

Дом городского головы Г. Н. Ботникова;

музей ювелирного искусства и не только.

Наконец, не забудьте посетить главную достопримечательность города — Сусанинскую площадь. Именно там проводятся новогодние гуляния. Туристы и местные жители могут полюбоваться сверкающей костромской елкой, посетить торговые ряды с сувенирами и гостинцами, попробовать сыр местного производства и посмотреть уличные концерты.

Куда поехать на Новый год в поисках сказочной атмосферы? Конечно, в Выборг! Европейская архитектура навевает ассоциации со Средневековьем и рыцарством. А десятки достопримечательностей не дадут заскучать.

Сердце города — это Выборгский замок. Он представляет собой памятник архитектуры средневековой Европы. Крепость открыта для посещения. Она заворожит не только юных туристов, но и их родителей.

Оглядеть выборгские пейзажи можно с высоты птичьего полета. Для этого достаточно подняться на смотровую площадку Часовой башни. Ее история уходит корнями в XVI век. Ранее башня представляла собой колокольню собора, но в первой половине XX века колокол был заменен часовым механизмом.

Посетив Выборг под Новый год, нельзя обойти стороной Рыночную площадь. На праздничной ярмарке можно приобрести необычные гостинцы и сувениры, например изделия из металла и кожи. А еще Рыночная площадь поражает мощеными улицами и европейской архитектурой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Куда поехать на Новый год с детьми

Где отметить Новый год — 2024: лучшие горнолыжные курорты России

Зима — время активного отдыха. Так что, решая, где отметить Новый год — 2024, задумайтесь о горнолыжных курортах. За крутыми горами вовсе необязательно ехать за границу. Живописных курортов в избытке хватает на территории РФ.

В топ наиболее популярных российских курортов по праву входит «Красная Поляна». Для тех, кто решает, где можно отметить Новый год недорого, это не самый лучший вариант: цены здесь выше среднего. И все же любители спорта неизменно проводят зимние каникулы на «Красной Поляне». А все потому, что здесь имеется несколько десятков трасс разного уровня сложности.

Среди других новогодних активностей можно выделить посещение хаски-парка и поездки на родельбане — местном аттракционе, напоминающем американские горки. Наконец, от «Красной Поляны» можно доехать до Сочи. А там туристов ждут праздничные концерты и спектакли, новогодняя елка и приятный климат.

Один из старейших горнолыжных курортов России находится у подножья Кавказских гор. Речь идет о курорте «Домбай». Средняя протяженность трасс — а их на «Домбае» два десятка — составляет около двадцати километров. При этом перепады высоты достигают полутора километров. Благодаря этому «Домбай» стал одним из излюбленных курортов среди опытных спортсменов и экстремалов.

Еще один популярный российский курорт — «Шерегеш» в Кемеровской области. Любителей спорта ждут пятнадцать трасс, средняя протяженность которых составляет тридцать пять километров. В их число входят дорожки как для начинающих, так и для опытных спортсменов-экстремалов.

Помимо катания на лыжах и бордах, в «Шерегеше» можно полетать на парапланах и вертолетах. А еще, приехав в «Шерегеш», не забудьте полюбоваться «каменными верблюдами». Достопримечательность находится неподалеку от Зеленой горы и представляет собой застывшие скалы из магмы. Под влиянием ветров и дождей они приобрели необычную форму и издалека неотличимы от лежащих верблюдов.

Если вы ищете вариант, где недорого отметить Новый год, обратите внимание на курорт «Губаха» в Пермском крае. Он считается лучшим горнолыжным курортом Урала. Здесь имеются восемнадцать трасс как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Их средняя продолжительность составляет двадцать один километр. На вершине горы расположены бюджетные кафе, в которых можно отогреться после интенсивного заезда.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Куда недорого поехать на Новый год

Помимо самих трасс, в «Губахе» есть бани-бочки, ледовые катки, бассейн и сауны. А неподалеку от курорта находится природная достопримечательность — Каменный город. Она полностью оправдывает свое название: местные скалы, сформированные водой и ветром, напоминают улицы и дома с арочными сводами.

Жителям столицы и Московской области необязательно уезжать далеко, чтобы получить яркие впечатления. Встретить Новый год можно на местных курортах. Горы здесь менее крутые, чем на Кавказе. Однако на количестве и разнообразии трасс это не сказывается. В Подмосковье имеются такие курорты, как:

«Степаново»;

«Сорочаны»;

«Лисья гора»;

«Лоза»;

горнолыжный клуб Гая Северина;

Центр активного отдыха Леонида Тягачева.

Они оснащены подъемниками, кафе и другой инфраструктурой. А для желающих наравне с катками, тюбингами и тобогганами доступны спа-центры и бани.

Теперь вы знаете, где можно отметить Новый год — 2024. Не забудьте заранее приобрести билеты и забронировать номера в отеле: накануне праздника их будет не найти. А о том, где еще можно провести зимние каникулы, в том числе за рубежом, читайте в нашей статье.

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