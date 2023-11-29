Куда пускают россиян за границу сейчас, какие страны могут закрыть въезд

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Финляндия полностью закрыла границу с Россией — по крайней мере, до середины декабря. Эстония также предупредила, что может закрыть свои пункты пропуска. Какие еще соседние государства могут в ближайшее время опустить шлагбаум перед россиянами, а в каких наши туристы по-прежнему остаются желанными гостями, разбирался NEWS.ru.

Что происходит на границе с Финляндией

С 25 ноября на границе России с Финляндией работал только один пункт пропуска — «Райя-Йоосеппи» («Лотта») в Мурманской области. С полуночи 30 ноября по 13 декабря Финляндия решила закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Финляндия не будет принимать здесь беженцев, а движение закроется полностью, за исключением грузового транспорта. Ограничения действуют минимум до 13 декабря. Запрашивать убежище в Финляндии теперь можно будет только в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа и морских портах страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в среду тоже пригрозил закрыть границу с восточным соседом, сообщает ТАСС. «Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии», — пообещал Цахкна, прибыв на встречу министров иностранных дел НАТО.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Напомним, свое решение в Хельсинки объяснили ростом числа просителей убежища из третьих стран. По данным финской погранслужбы, в страну через Россию в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — Ирака, Йемена и Сомали.

В Москве действиями финнов, разумеется, остались недовольны. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Хельсинки, желая подпортить отношения с восточным соседом, ударили по интересам собственных же граждан. По подсчетам российских депутатов, решение о закрытии границы будет стоить финнам порядка €3 млрд.

«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», — считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Какие еще страны могут закрыть границу с Россией

Многие не помнят, но соседкой России остается такая страна, как Соединенные Штаты Америки. Граница проходит на самом востоке — в Беринговом проливе. Правда, проходит она по воде и никаких КПП на Чукотке и Аляске нет. Хотя отношения между нашими странами сегодня хуже, чем во времена холодной войны, тем не менее граница остается открытой. Российские туристы по-прежнему могут ездить в США, но в Москве получить туристическую визу проблематично, но можно сделать это в любой другой стране. Например, в Минске или в Ереване. При этом попасть в Штаты можно только через третьи страны. Впрочем, учитывая накал антироссийских настроений за океаном, нельзя исключить, что туристические визы для россиян могут отменить.

Несколько других соседних государств также гипотетически могут закрыться для наших туристов. Одно из них — Норвегия, соседка Финляндии. Президент Владимир Путин недавно посетовал, что отношения с Осло сведены к минимуму.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, в случае необходимости нам будет целесообразно закрыть границу в кратчайшие сроки», — предупредила глава норвежского Минюста Эмили Энгер Мель.

Фото: Владимир Иванов/РИА Новости Автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс»

Антироссийские настроения стали сильнее и в Грузии. Знаменитый «Верхний Ларс» — единственный пропускной пункт, через который россияне могут беспрепятственно попасть на Южный Кавказ. Военно-Грузинская дорога остается единственной сухопутной трассой, которая связывает не только Грузию, но и Армению с Россией.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с NEWS.ru заявил, что не ожидает в ближайшее время ограничений для россиян со стороны Тбилиси.

«У Грузии слишком дружественные нам позиции», — отметил Жарихин.

Также Жарихин считает, что США не будут полностью перекрывать для россиян въезд, так как власти там не имеют права вводить запрет исключительно по страновому признаку — только по персональному.

«США запрещают въезд по определенным категориям. К примеру, все политические и экономические лидеры РФ уже находятся в черном списке», — заключил Жарихин.

Зато всех россиян готова охотно принимать другая сверхдержава — Китай, отметил эксперт. Он напомнил, что Пекин, напротив, отменил визы для наших туристических групп и путешественников, которые приезжают на срок не более двух недель.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Какие еще страны могут ограничить доступ граждан РФ

Жарихин допустил, что в скором времени новые ограничения против въезда россиян могут принять в стране, с которой у России нет общей границы, но которая все еще входит в СНГ, — это Молдавия. Там пограничники, по его словам, занимаются произволом, не пуская многих россиян без объяснения причин.

«Отсутствие визового режима между странами ведет к тому, что наши люди покупают билеты, летят в Кишинев, но при этом не знают, пропустят их на пограничном контроле или развернут», — посетовал в беседе с NEWS.ru политолог.

По мнению эксперта, другие страны, которые тоже входят в СНГ, вроде Армении, не будут закрывать границы, так как поток людей оттуда в РФ гораздо шире, чем поток россиян туда.

Какие страны уже закрыли границы с Россией

С начала СВО в феврале 2022 года двери для россиян-туристов полностью закрыли власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

При этом прибалты оставили по одному работающему КПП для граждан третьих стран, а также для тех россиян, у кого есть ВНЖ в странах Евросоюза. Так, через КПП на границе с Латвией в прошлом месяце в Россию въехала певица Алла Пугачева, а затем таким же образом вновь покинула нашу страну.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Строительство забора из колючей проволоки на границе Польши, Литвы и России

Как ни странно, но формально открытыми остаются границы между Россией и Украиной. В Белгородской и Воронежской областях до сих пор работает несколько КПП, например «Бугаевка», «Новобелая» или «Валуйки». Это регион, где нет масштабных боевых действий. Через эти пункты на Украину могут попасть только сами украинцы. После начала СВО Киев ввел визовый режим для россиян. Консульство в Москве закрыто, получить визу можно в третьих странах.

В какие страны россияне могут свободно ездить

Самая многочисленная категория соседних стран (девять государств) — те, кто и не собирается усложнять доступ для граждан РФ. К ним относятся: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Монголия, Китай, КНДР, Япония, Южная Осетия и Абхазия. Причем Японию вряд ли можно отнести к категории дружественных стран. Тем не менее никаких препон для наших туристов она не вводит, как, кстати, и Южная Корея.

Как попасть в закрытые для россиян страны

Жарихин также заявил, что хотя Эстония, Финляндия и Норвегия запретили автомобильный проезд для наших граждан, россияне по-прежнему могут туда попасть. По его словам, так как эти страны входят в Шенгенскую зону, в них по-прежнему можно попасть на самолете — к примеру, через Турцию. Главное — не попасться на границе местным силовикам.

«Члены Шенгена не могут препятствовать человеку, получившему шенгенскую визу, в проходе границы. Правда, меня внутри Шенгенской зоны с визой на границе с Эстонией завернули и выдали статус персоны нон грата — как российскому политику. Но в массовом порядке не думаю, что будут это делать», — сказал политолог.

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