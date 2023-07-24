«Цены безумные»: отдых в Абхазии впервые за 20 лет стал дороже Египта Глава турагентства Ржевская: отдых в Абхазии для россиян впервые за 20 лет стал дороже Египта

Фото: Sergey Petrov/NEWS.RU

Отдых в трехзвездочной гостинице Абхазии в этом году обойдется россиянам дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта. Об этом NEWS.ru сообщила руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская. По ее словам, с подобной ситуацией она сталкивается впервые за 20 лет.

Я сейчас смотрела путевки в Абхазию для двоих взрослых и ребенка на 10 дней. Не самые хорошие варианты, но с питанием стоят от 220–240 тыс. руб. Если же брать нормальный, комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. руб. А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тыс. руб., — сказала она.

Ржевская отмечает, что в Абхазию еще легко найти путевки, так как это стало довольно дорогим направлением и его выбирают далеко не все.

Но там цены безумные. И впервые за 20 лет я вижу, что в Абхазию, в трехзвездочный отель, стало ехать дороже, чем в пятизвездочный в Египте, — говорит турагент.

По ее словам, три авиабилета в Абхазию и обратно с багажом сейчас стоят около 70 тыс. руб., что тоже очень дорого, отмечает эксперт.

Ранее руководитель одного из турагентств Дмитрий Мир рассказал NEWS.ru, что, несмотря на «сумасшедшие» цены, Турция по-прежнему остается самым популярным направлением для российских туристов. Он отметил, что за последние годы также стали популярными такие направления, как Мальдивы и Сейшелы.

Глава турагентства добавил, что Египет и Арабские Эмираты не лучшее направление для отпуска в конце августа из-за климатических условий. По его словам, в этот период лучше отправиться в Таиланд, на Мальдивы или Сейшелы.