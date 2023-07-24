Глава турфирмы назвал лучшие направления для отдыха в августе Глава турфирмы Мир назвал Турцию, Мальдивы и Кубу лучшими направлениями для отдыха в августе

Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Отель на Мальдивах

Несмотря на «сумасшедшие» цены, Турция по-прежнему остается самым популярным направлением для российских туристов, рассказал NEWS.ru руководитель одного из турагентств Дмитрий Мир. Он отметил, что за последние годы также стали популярными такие направления, как Мальдивы и Сейшелы.

Турция по-прежнему остается самым популярным направлением для россиян. Еще я бы посоветовал посетить Венесуэлу или Кубу, так как туда можно добраться прямыми рейсами и это обойдется намного дешевле, чем отдых в Турции, — рассказал Мир.

Глава турагентства добавил, что Египет и Арабские Эмираты — не лучшее направление для отпуска в конце августа из-за климатических условий. По его словам, в этот период лучше отправиться на Таиланд, Мальдивы или Сейшелы.

За последние годы эти направления стали намного популярнее у наших туристов. Несмотря на то, что Мальдивы и Сейшелы относятся к премиальному сегменту, сейчас две недели отдыха там равны по стоимости турам в Турцию, — сказал эксперт.

Ранее глава турфирмы Юлия Савицкая назвала самое необычное направление для путешествия. По ее словам, одним из самых популярных направлений среди россиян являются сафари-туры. Савицкая добавила, что для такого нестандартного отдыха туристам доступны несколько стран Африки.