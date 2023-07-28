Пхукет, Паттайя: стоит ли россиянам ехать в Таиланд, какие цены на туры В АТОР рассказали, почему эта страна так популярна

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За первое полугодие 2023 года Таиланд посетили почти 800 тысяч россиян, что, по данным Министерства туризма и спорта страны, на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Эта страна по-прежнему остается одним из самых популярных направлений у наших путешественников. NEWS.ru узнал, чем Таиланд привлекает россиян и какими впечатлениями они делятся после поездки туда.

Какой курорт Таиланда выбрать

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Таиланд занимает первое место по объемам летних продаж туров среди стран Юго-Восточной Азии. Туристам нравятся доступные цены на путевки и возможность добраться туда прямым рейсом. Из России можно прилететь как в столицу страны Бангкок, так и на курорты: в Паттайю, на Пхукет. По данным сервисов заказов авиабилетов и туроператоров, путешественники также выбирают туры на остров Самуи и архипелаг Пхипхи.

Портал tutu.ru называет остров Пхукет «победителем тайских курортов»: он привлекает туристов чистым морем с большим количеством пляжей, а также красивой природой. Министерство туризма и спорта Таиланда также называет его лидером по числу прибывших в страну россиян — более половины граждан РФ прилетели именно туда.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Отдыхающие на о. Пхукет

«На Пхукете каждый найдет уголок по вкусу — шумный пляж Патонг, более уединенные местечки вроде Найтон-бич или окрестных островов. Здесь масса развлечений и отелей на любой вкус и кошелек, курорт нравится и молодежи, и парам с детьми, и пожилым путешественникам», — говорится в публикации.

Паттайя — самый недорогой из курортов Таиланда. Этот город понравится любителям ночных клубов и секс-туризма. «Там как нигде чувствуется свобода: самовыражения, поведения, мышления. Улыбчивые маленькие тайцы тебе рады и вызывают только положительные эмоции, хочется улыбаться всем вокруг и радоваться беззаботной жизни на курорте», — пишет одна из туристок на сайте «Отзовик».

Фото: Bildverlag Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press Вид на о. Самуи

Остров Самуи знаменит своими чистыми пляжами, куда, как отмечает tutu.ru, часто приезжают молодожены, чтобы провести медовый месяц.

«Это идеальный курорт для романтического отпуска с любимым человеком, а также для возможности побыть один на один с природой и морем. Именно здесь можно сделать много запоминающихся фотографий изумрудного моря, белого песочка и пальм», — пишет портал.

Туристы приезжают в Бангкок, чтобы увидеть исторические и культурные достопримечательности — Большой дворец, храм Лежащего Будды, дом-музей Джима Томпсона, рынок Чатучак, комплекс Ват Пхракэу и многое другое. Оттуда же удобно добираться до древней столицы Сиама, Аюттхаи, где сохранились десятки древних храмов и статуй.

Провинция Краби будет интересна тем, кто хочет заняться скалолазанием и дайвингом, а также предпочитает белоснежные пляжи и ценит отдых на природе.

Архипелаг Пхипхи в Андаманском море также славится своей туристической инфраструктурой. Остров Ли известен тем, что на нем проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. На архипелаг ходят паромы с острова Пхукет или с материка.

Фото: Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com//Global Look Press Виды о. Пхипхи

Какие места посетить в Таиланде

Как рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь, интересными в Таиланде местами являются Симиланские острова и острова Пхипхи, «но не одним днем с экскурсией, а обязательно с ночевкой на двое-трое суток, чтобы насладиться чудесными видами без толп туристов».

«Выбирать проживание можно как в благоустроенных домиках, так и в палатках. Но тем, кто не боится, советую ночевать в палатках в таких местах — особая романтика. Единственное — на Симиланских островах очень много летучих мышей, что может напугать. Но тем не менее такую экзотику мало где можно увидеть», — отметила собеседница NEWS.ru.

Также она рекомендует отправиться на озеро розовых лотосов, взять у местных рыбаков деревянную лодку и поплавать. Однако ради такой поездки придется встать в шесть утра.

Фото: shutterstock.com Red Lotus sea

«Еще интересное место — Центр защиты слонов. Там ухаживают за животными, привезенными из мест, где с ними плохо обращались. Пускают по шесть человек, можно остановиться с ночевкой», — рассказала Ансталь.

По ее словам, многие туристы выбирают Таиланд для активного отдыха, занятий спортом, либо отправляются с тренерами на сборы. Чаще остальных туда летят бойцы единоборств, потому что в стране много отелей со спортзалами, особенно с рингами для занятий тайским боксом.

«Единственное, что стоит знать спортсменам, желающим совершить пробежку, — не везде это можно. Иногда может подойти местный контроль и попросить в определенном месте не бегать. Для пробежек есть пара очень красивых мест: водохранилище Банг-Вад, озеро Найхарн. Если ехать в Паттайю, то там есть пляж Джомтьен с беговыми дорожками», — добавила Наталия Ансталь.

Что нравится туристам в Таиланде

Россиянам нравится климат и дешевая еда, экзотическая природа, дружелюбное население, хорошая медицина, благоприятная атмосфера для духовного и физического отдыха, а также недорогой тайский массаж.

«Таиланд поразил меня своей природой и многовековой культурой. Белоснежные пляжи и яркая зелень вокруг заставляют забыть о повседневных проблемах и наслаждаться красотой. Культура и традиции Таиланда не перестают удивлять, посещение древних храмов и пагод, уникальной архитектуры и уличной кухни открыло мне новые грани этой страны», — написал один из туристов.

Другой отдыхавший в Таиланде отмечает особенности национальной кухни.

«Еда разнообразная и вкусная. Суп знаменитый том-ям, морепродукты, устрицы, жареное мороженое — все заслуживает отдельного отзыва. Манго самый вкусный — желтый. Попробуйте дуриан», — рассказал он

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Отдыхающие в одном из отелей Таиланда

Также российские туристы хорошо отзываются о многочисленных экскурсиях по достопримечательностям.

«Экскурсии в Таиланде — отдельная тема. Такого разнообразия не встречала нигде: познавательные, исторические, увлекательные, развлекательные, на любой вкус. Одно предложение посетить Камбоджу чего стоит», — написала одна из туристок.

Что не нравится туристам в Таиланде

Другая путешественница также поделилась своими эмоциями от поездки по Таиланду. Но она предупредила о некоторых моментах, о которых не следует забывать туристам, путешествующим на автомобиле или скутере.

«Я была на Пхукете и на острове Кочанг, романтичные места, байк в аренду, и ты не зависим от мира. Но надо быть очень аккуратным — тут очень опасные спуски, серпантин на дороге — это экстрим», — поделилась она.

Девушка также рассказала, что туристы могут встретиться с множеством диких животных. По ее словам, нужно быть внимательными при встрече с обезьянами.

«Это нечто, держите все крепко и не заметите, как она отберет все что ей вздумается, она шипит и очень быстро бегает, залезет высоко и не отберете у нее уже ничего и никогда! Может наброситься и укусить! Я к ним близко не подхожу больше», — добавила туристка.

Из минусов некоторые отдыхающие называют опасных морских ежей и непривычных жителям северных широт докучливых насекомых, а также палящее солнце. «Для людей с очень белой кожей: при интенсивном загаре могут быть ожоги, надо быть аккуратнее», — предупредил один из туристов.

Также в Сети есть негативные отзывы про состояние пляжа Карон на Пхукете. «Ужасное состояние пляжа, куча мусора, бутылок, пакетов. Никто ничего не убирает», — рассказал один из россиян.

Фото: Jan Tepass/imageBROKER.com/Global Look Press

Сколько стоит отдых в Таиланде

По данным АТОР, Таиланд является и самым бюджетным азиатским направлением в июле и августе. Например, купить тур на 11 ночей в июле с вылетом из Москвы можно было за 144 тысячи рублей на двоих в отель 3*. Если ехать на неделю в июле, то можно уложиться в 138,6 тысячи рублей на двоих, говорят в ассоциации.

В августе туры в Таиланд подорожают, констатируют в АТОР. Туроператор ANEX просит за 11 ночей на двоих минимум 164 тысячи, «Русский Экспресс» продает недельный тур от 148,8 тысячи на двоих, а 10 дней отдыха у Coral Travel стоят от 155,7 тысячи на двоих в отель 3*.

«Таиланд этим летом вошел в топ-5 самых востребованных направлений для отдыха. В первую очередь это связано с наличием региональной полетной программы и ценовой политики отелей-партнеров. Пример стоимости тура из Москвы: от 200 тысяч рублей на 10 ночей на двоих в отель 4* на завтраках. Аналогичный тур из Владивостока — от 140 тысяч рублей на двоих на 10 ночей», — рассказывают представители ANEX.

Что касается экскурсий, то стоимость поездки на одного человека начинается от 1392 рублей. Заказать их можно как на месте, так и при бронировании тура.

Почему в России увеличился спрос на поездки в Таиланд

Как рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, в Таиланде зафиксировали большой рост числа российских туристов. По его словам, это направление остается одним из самых популярных у россиян среди безвизовых стран.

«Увеличение турпотока сравнимо с показателями, которые были еще до пандемии. Наличие прямой авиационной перевозки, в том числе сохранение транзитных рейсов и увеличении туристических, — все это способствует возобновлению большего количества поездок. Несмотря на долгий и относительно дорогой перелет, наземное обслуживание в цене не менялось, но из-за ослабления курса рубля меняется рублевая стоимость путешествий. В Таиланде можно подобрать более экономичные варианты отдыха», — пояснил Горин.

Фото: shutterstock.com Отдыхающие в Бангкоке

Также он отметил, что сервис в Таиланде остается на высоком уровне, хотя отелей с комплексом услуг «все включено» нет. По его словам, туристы предпочитают обедать и ужинать в местных кафе и ресторанах, поэтому заказывают туры лишь с завтраками в гостиницах.

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, рост турпотока из России в Таиланд на 1000% объясняется приемлемой ценовой политикой, а также интересной местной кухней и экзотическим для граждан РФ бытом.

«Таиланд всегда привлекал россиян. Это объясняется рядом причин. Очень колоритная, экзотическая страна. Достаточно приемлемые цены для нас, несмотря на ежегодный рост. Интересная местная кухня, роскошные пляжи, совсем другой, непохожий на наш, быт. Большой выбор различных занятий, подойдет для отдыхающих с любыми запросами, особенно кто любит Азию», — заявила Ансталь NEWS.ru.

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