Устюг вместо Бали: какой Новый год по карману россиянам

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До 31 декабря осталось меньше полутора месяцев — период горячего спроса на новогодние туры. Среди популярных направлений как зарубежные страны, так и некоторые российские города. NEWS.ru узнал, где россияне предпочитают проводить праздничные каникулы и сколько это сейчас стоит.

Каковы популярные направления новогоднего отдыха

К самым популярным новогодним направлениям можно отнести Арабские Эмираты, Таиланд и Египет. Об этом NEWS.ru рассказал генеральный директор одной из крупных турфирм Артур Мурадян. По его словам, именно в эти три страны устремляется наибольшее количество туристов.

«Также можно отметить Кубу, с которой налажено прямое авиасообщение. То есть в топе на Новый год будут однозначно пляжные направления. Если говорить о культурном туризме, то одним из популярных городов можно назвать Стамбул. Причем многие путешественники предпочитают отправляться туда на короткий срок», — сообщил собеседник NEWS.ru.

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Кроме того, по словам Артура Мурадяна, в новогодние праздники туристы часто отправляются в Грузию, Армению, Таджикистан и Азербайджан. Он напомнил, что в эти страны есть регулярные прямые авиарейсы. При этом, указал эксперт, бюджет такой поездки окажется в разы дешевле по сравнению с пляжным отдыхом, однако в праздничные даты действуют повышенные тарифы, поэтому стоимость туров увеличивается в среднем на 30–40%.

Руководитель одного из региональных туристических агентств Елена Шевцова в разговоре с NEWS.ru также подтвердила, что пляжный туризм в новогодние праздники остается вне конкуренции: «Конечно, это экзотика: у тебя на родине минус 20, а здесь ты лежишь на песочке и купаешься в море. Как правило, люди проводят эти несколько дней на пляже в отелях по системе „всё включено“».

Те россияне, которые отправляются не в жаркие страны, предпочитают культурный туризм: посещают различные достопримечательности, знакомятся с местной кухней.

Сколько стоят поездки за границу на Новый год

По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Путешествия», также активно покупают авиабилеты в Казахстан и Белоруссию и бронируют там отели. В среднем продолжительность новогоднего отпуска за границей составляет восемь дней. По данным сервиса, с 25 декабря по 9 января билеты по направлению в Белоруссию и обратно обойдутся в 15 600 рублей, в Казахстан — в 29 000, а в Узбекистан и Азербайджан — почти в 37 000 рублей. Средняя стоимость авиабилетов в ОАЭ составляет 81 600, в Турцию — 52 600, в Египет — 63 600 тысячи и в Китай — 71 600 тысячи рублей.

По информации «Яндекс.Путешествий», средняя стоимость за ночь в отелях разных стран варьируется от 4700 рублей в Абхазии до 78 000 в ОАЭ. При этом ночь в отелях Казахстана в среднем стоит 6500, Белоруссии — 10 000, а Азербайджана — 15 000 рублей.

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Какие регионы РФ привлекают туристов на Новый год

По информации сервиса OneTwoTrip, поездки по стране в последнее время стали популярнее: доля тех, кто считает, что в новогодние праздники лучше всего путешествовать по России, выросла на 11%.

Лучшим российским городом для встречи Нового года большинство участников опроса (25,9%) назвали Москву. По мнению респондентов, в российской столице наиболее разнообразный досуг и легко найти хороший отель. На втором месте оказался Петербург (19,5%). На третьей строчке — Сочи (11,3%).

Кроме того, в пятерку самых интересных мест для встречи Нового года попали Калининград (7,1%) и Казань (4,8%). В десятку вошли также Великий Устюг — вотчина Деда Мороза, Мурманск, Карелия, Суздаль и Иркутск.

Довольно много российских туристов на Новый год отправляется в Краснодарский край, сообщил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, это направление традиционно разделяется на два — прибрежное и горнолыжное.

«Сказать, что цены на туры в Сочи низкие, я не могу, однако прибрежное направление в это время года в разы дешевле, чем летом», — признал эксперт.

По информации АТОР, бронирование проживания на зимний сезон Красная Поляна открыла еще 5 июля. В ассоциации сообщили NEWS.ru, что на Новый год всегда приходится пик спроса на горнолыжные курорты.

«В первую очередь в топы продаж сейчас уходят пятизвездочные отели с подогреваемыми бассейнами, рассчитанными на большое количество гостей (компании и семьи), а также редкими и дорогими номерами. Большой спрос в этом году и на апартаменты уровня „премиум“», — отметили в АТОР.

Как изменился спрос на кавказское направление

Согласно данным сервиса «Авито Услуги», по сравнению с прошлым годом спрос на новогодний отдых в Сочи увеличился на 95%. Помимо Сочи любители отдыха в теплых краях предпочитают провести новогодние праздники в Абхазии (спрос вырос на 65%) и Тбилиси (на 4%).

Ночь в гостевом доме в новогодние праздники в Красной Поляне обойдется минимум в 12–15 тысяч рублей. Отели уровня 4-5 звезд принципиально дороже — от 30 тысяч рублей за ночь. Есть и специальные новогодние программы с участием звезд российской эстрады: в таком случае праздничная ночь будет стоит от 30 до 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдохнуть в самом Сочи можно дешевле: в небольших гостиницах или пансионатах сутки проживания могут стоить менее 4000 рублей.

Как сэкономить на поездке в Москву и Петербург

Как рассказал Сергей Ромашкин, Москва и Петербург предоставляют множество возможностей выбрать бюджетный вариант отдыха, здесь можно сэкономить на поездке, поскольку отелей в двух столицах огромное количество, есть и совсем недорогие.

«Если для вас не принципиально жить где-нибудь в центре, то можно найти размещение в среднем за 2000 рублей в сутки. Кроме того, до городов, как правило, добираются на поезде, и тратиться на перелет не нужно. К недорогим и популярным новогодним направлениям также можно отнести Подмосковье», — сообщил вице-президент АТОР.

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