28 марта 2026 в 09:58

В России произошел беспрецедентный рост «невыездных» должников

Число ограничений на выезд должникам выросло до рекордных 8,9 млн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Количество действующих ограничений на выезд за пределы страны для граждан, имеющих задолженности, достигло рекордной отметки в 8,9 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Для сравнения, в начале 2025 года таких постановлений насчитывалось 6,3 млн. Таким образом, за год их количество увеличилось на 41,5%. Подобные темпы роста стали рекордными с 2019 года.

Старший партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Ильдар Багаутдинов пояснил, что рост числа запретов на отчетную дату может объясняться накопительным эффектом. Даже если количество новых постановлений в течение года снижается, старые исполнительные листы продолжают действовать. В связи с этим общее количество таких исполнительных производств постоянно растет, и с точки зрения статистики это нормальное явление.

До этого представители ФССП информировали, что в 2025 году жители Московской области, столкнувшиеся с запретом на выезд за рубеж из-за долгов, погасили задолженности на сумму около 10 млрд рублей. Сумма взысканных средств оказалась на 30,6% выше, чем годом ранее.

должники
невыездные россияне
ФССП
долги
