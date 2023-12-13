Судебные приставы уточнили, обязаны ли должники сдавать загранпаспорт ФССП: должники не обязаны сдавать загранпаспорт при ограничении выезда

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Должники по исполнительным производствам не входят в категорию лиц, обязанных сдавать загранпаспорта при временном ограничении права выезда за пределы РФ, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России. Ведомство пояснило изменения в законе о порядке выезда из РФ, которые предусматривают в том числе обязанность для некоторых категорий граждан в пятидневный срок сдать загранпаспорт при ограничении выезда за рубеж. Они вступают в силу с 11 декабря.

В правилах <...> не содержатся положения об изъятии паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в случае ограничения в праве выезда из Российской Федерации в рамках законодательства об исполнительном производстве, — пояснили в ФССП.

Кабинет министров России 11 декабря утвердил правила проверки и изъятия фальшивых загранпаспортов. Так, проверки смогут проводить сотрудники МВД, МИД и дипломатических представительств ведомств, если будут подозрения, что паспорт выпущен по поддельным или недействительным документам, а также имеет в себе недостоверную информацию. Причиной для изъятия может быть неровность линий строк, наличие орфографических ошибок, а также очевидное отличие бланка паспорта и отсутствие одного из элементов защиты. Однако загранпаспорта не смогут проверять должностные лица, которые выдали этот документ.