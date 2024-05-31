Москвичке выдали загранпаспорт с несуществующей страной «Осторожно, Москва»: МФЦ выдал женщине загранпаспорт с ошибкой в стране рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы получила в МФЦ «Лианозово» заграничный паспорт, в котором была ошибка в написании места ее рождения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как утверждает девушка, она родилась в Венгрии, однако вместо английского варианта Hungary в документе было написано Vengriia. При этом сотрудники МФЦ несколько раз отказывались менять москвичке паспорт, несмотря на ошибку.

Поменяли мне паспорт только потому, что я категорически отказалась брать паспорт с ошибкой. Поехала к ним три раза, они не хотели признать свою ошибку. На мои замечания, мне говорили, что они сами имеют проблемы с этими странами. Понимаю, что если бы я не упорствовала до конца, мой паспорт бы изъяли на границе, — рассказала девушка.

Ранее СМИ сообщали, что предприниматель из Москвы не смог попасть на курорт в Турцию из-за ошибки в загранпаспорте. Вместо Ямало-Ненецкого АО в его документе был «Ямало-Немецкий АО». При этом опечатку в документе мужчины не замечали на протяжении четырех лет.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин посоветовал россиянам проверять загранпаспорт на предмет опечаток или ошибок сразу при получении в компетентных органах. В противном случае граждане рискуют получить отказ в пересечении границы.