Турция, Египет, ОАЭ: где отдыхают россияне летом-2024, сколько это стоит

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Согласно прогнозу Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2024 году летний отдых за границей обойдется россиянам в среднем на 10–15% дороже, чем в 2023-м. В первую очередь на рост цен турпакетов влияет волатильность курсов валют. Сколько будет стоит отдых в ОАЭ, Турции и других популярных среди россиян странах летом — в материале NEWS.ru.

Как сильно подорожает отдых за границей

По оценкам РСТ, рост продаж туров по России на лето 2024 года опережает показатели роста выездного туризма. Однако путевки стремительно дорожают. Вице-президент союза Дмитрий Горин прогнозирует, что стоимость заграничного отдыха увеличится на 10–15%.

По его оценкам, колебание курсов валют влияет на цены туров в рублях. Как добавил Горин, стоимость путевок также зависит от конкуренции между направлениями. Генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов отмечает, что с 2000 года рублевые цены на популярные курорты за границей выросли вдвое.

Как объяснил президент РСТ Илья Уманский, туры за рубеж также дорожают из-за инфляции и цен на авиатопливо. Сейчас средняя цена недельного отдыха в гостинице по системе «все включено» вместе с перелетом начинается от 140 тысяч рублей за двоих.

Сколько будет стоить отдых в Турции

Руководитель сети туристических агентств Ольга Романова рассказала NEWS.ru, что россияне по-прежнему чаще всего бронируют туры в Турцию. По ее данным, доля таких путевок в общем числе продаваемого продукта — 54%.

«Несмотря на увеличение среднего чека, направление все равно остается популярным. В среднем недельная путевка на двоих взрослых в отели пять звезд без претензий на высокий уровень варьируется в диапазоне от 170 тысяч до 200 тысяч за двоих на „все включено“», — сообщила Романова.

По данным участников рынка, из-за роста курса валют стоимость турпакетов на турецкие курорты в рублях выросла на 7–8%.

В Ассоциации туроператоров РФ призывают не верить СМИ, которые писали о сильном падении цен на данном направлении. Ориентированные преимущественно на российский рынок турецкие отели стоят или как в прошлом году, или подешевели лишь на 20%.

Руководитель туроператора Go Travel и тревел-блогер Наталья Ансталь рассказала NEWS.ru, что в середине июля цены туров на двоих за семь ночей по системе «все включено» в четырехзвездочном отеле Мармариса начинаются с 141 тысячи рублей.

За пятизвездочный придется заплатить в два раза больше: средняя цена составит примерно 300 тысяч за двоих. В августе путевки лишь подорожают: семья из двух взрослых и ребенка сможет отдохнуть в четырехзвездочном отеле минимум за 250 тысяч рублей.

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Сколько стоит отдохнуть в Египте летом

За семидневный отдых вдвоем в июле в Египте придется заплатить 126 тысяч рублей за четырехзвездочный отель. По словам Ансталь, отдых в пятизвездочном в Шарм-эль-Шейхе в тот же период будет стоить 167 тысяч рублей.

«Если у вас ограничен бюджет, то имеет смысл переориентироваться с Турции на Египет, в финансовом плане это может оказаться более привлекательным вариантом», — отметила собеседница NEWS.ru.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян согласен с Ансталь. По его словам, летний отдых в Египте приблизительно на 20–25% дешевле чем в Турции. По информации оператора PEGAS Touristik, четырехзвездочные отели предлагают скидки до 50%, пятизвездочные — до 55%.

Сколько стоит отдохнуть в ОАЭ летом

Как отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты, летний отдых в ОАЭ стоит примерно столько же, сколько и в Египте. Мкртян утверждает, что именно в этот период на туры в Эмираты действуют большие скидки. Недельный отдых в хорошей «четверке» в центральной части ОАЭ будет стоить около 110 тысяч рублей на двоих. Пятизвездочный отель на первой береговой линии с завтраками обойдется уже в 137 тысяч рублей для двоих взрослых.

Летом гостиницы ОАЭ снижают цены, поэтому у туристов есть возможность остановиться в отелях более высокого уровня за меньшие деньги. Директор туроператора Space Travel Артур Мурадян констатировал, что турпоток из России на курорты Эмиратов продолжает расти и по итогам года может достигнуть 1,5 млн поездок. В прошлом году страну, по данным пограничной службы ФСБ РФ, посетили 1,7 млн россиян (включая транзит) и 1,3 млн — с туристическими целями.

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Сколько стоит отдохнуть в Таиланде

Курорты Таиланда становятся все более популярными среди туристов с детьми, так как в отелях есть необходимая инфраструктура. Однако в Таиланде не работает в массовом порядке система «все включено», напомнил Мкртчян.

В июне-июле семидневный отдых семьи с одним ребенком обойдется примерно в 220 тысяч рублей (только с завтраками). На обеды и ужины следует добавить примерно 50 тысяч рублей на неделю. В итоге за 270 тысяч рублей можно вполне достойно провести отпуск.

На Пхукете десять дней отдыха в единственном пятизвездочном отеле с полноценным аквапарком, удачным расположением на берегу моря и недалеко от аэропорта обойдется в сумму от 315 тысяч руб. на троих (двое взрослых и ребенок).

Отдых в четырехзвездочном отеле на курорте Као Лак с большой зеленой территорией, чистым морем и красивой береговой линией будет стоить чуть больше 260 тысяч рублей на троих на семь ночей с перелетом и завтраками. Летний сезон 2024 года в Таиланде обещает быть успешным — многие туроператоры уже продлили чартерные программы на лето как из Москвы, так и из регионов России, отмечает собеседник NEWS.ru.

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Сколько стоит отдохнуть на Кубе летом

Отдых на Кубе резко дешевеет летом, утверждают участники туристической отрасли. Многие туристы не рассматривают отдых на острове, так как добираться туда 14–15 часов и не все дети смогут спокойно перенести перелет.

Провести семь дней в средней кубинской «пятерке» по системе «все включено» в середине июля обойдется примерно 225–250 тысяч рублей.

«Но, подчеркну, речь идет о довольно среднем отеле, не „люкс“, хотя, конечно, на полу спать не будете», — Ансталь.

Если рассматривать отель более высокого уровня, то цены будут выше — такой отдых будет стоит от 300 тысяч рублей.

При этом Мкртчян утверждает, что «все включено» на Кубе — это совсем не «все включено» в Турции. Ожидать такого же сервиса на Острове свободы не стоит, заключил он.

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