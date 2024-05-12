В Анталье на отелях появились таблички с национальностями туристов АТОР: отельеры Антальи начали вешать таблички о национальности туристов

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Таблички о национальности туристов начали появляться на отелях в турецкой Анталье, сообщает портал «Турпром» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. Такая ситуация сложилась после скандала с гражданином Турции в Великобритании, с которого в одной из гостиниц потребовали доплатить €120 в качестве «компенсации за национальность».

Портал отмечает, что для российских туристов в отелях Турции нередко завышают цены. Отели, входящие в местную ассоциацию, начали вывешивать специальные таблички на дверях, где указано, что здесь применяются одинаковые ценники для всех.

В ассоциации уточнили, что в Турции на повестке дня действительно встал вопрос «национальности различий». Однако это не должно отражаться на людях, отметили в организации. Когда этот вопрос включали в повестку дня, выяснилось, что такая практика характерна для многих отелей высокого класса. Турецкие отельеры, в свою очередь, допускают ее право на существование.

Туристический сезон в Анталье ранее начался с рекордного количества отдыхающих. За четыре месяца курорт посетили более 2 млн человек. В 2024 году Анталья может принять более 17 млн туристов.