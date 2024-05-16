Турагент перечислила способы сэкономить деньги в путешествиях Турагент Хусаинова: туристы могут сберечь деньги благодаря планированию поездки

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Тщательное планирование и использование скидок позволит сэкономить во время путешествия в другой город или страну, заявила в беседе с Lenta.ru эксперт в сфере туризма Татьяна Хусаинова. Также сократят траты передвижение на общественном транспорте и аренда жилья в удалении от центра, добавила она.

Поездка на автобусе или метро как минимум в 10 раз дешевле, чем на такси. Передвигайтесь по городу на общественном транспорте и уточните возможность покупки абонемента на несколько поездок, — уточнила Хусаинова.

Турагент посоветовала при путешествии в компании арендовать машину и разделить траты на количество туристов. Кроме того, не стоит снимать жилье в центре города, лучше обратить внимание на более дешевые варианты. Также можно остановиться в хостеле или снять апартаменты с кухней при поездке с семьей.

Хусаинова уточнила, что питаться стоит не в разрекламированных заведениях, а отдавать предпочтение небольшим кафе и стритфудам. Во время поездки можно выбрать локации и исследовать их за небольшой взнос или без него. Еще одним способом сохранить деньги станет покупка местной SIM-карты и использование бесплатного Wi-Fi в отеле и кафе.

Турагент напомнила, что поездка в межсезонье также сократит траты на поездку, перелеты и аренду жилья. Человек при таком путешествии избежит большого количества туристов. В курортный сезон такая поездка будет на 41% дороже.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее посоветовал туристам постепенно покупать иностранную валюту перед отпуском. Это позволит уменьшить расходы на курсе рубля и выбрать оптимальный для себя вариант.