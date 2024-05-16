Жительнице Челябинска прислали с Кубы тело чужого человека вместо отца

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Жительнице Челябинска прислали тело чужого человека вместо отца, который погиб на отдыхе на Кубе, пишет «360». Как рассказала изданию дочь умершего Анна, священники уверяли, что тело могло измениться в результате бальзамирования.

Я была в состоянии шока. Мои родственники задавали вопросы: «А кто это?» То есть почему он так не похож. Священники заверили, что это нормально, что при бальзамировании с телом такие изменения происходят, — поделилась девушка.

Она объяснила, что во время похоронной церемонии родственники заметили, что покойный совсем не похож на отца. Через пару дней с подругой отца, которая была с ним на отдыхе, связалось посольство Канады.

Оказалось, что с Кубы в Челябинск отправили труп канадца, а в Канаде оказалось тело россиянина, добавила дочь погибшего. Кроме того, выяснилось, что на теле мужчины обнаружили следы насильственной смерти.

Тест ДНК у нас будет, эксгумация для отправки канадцам. Они вроде как сказали, что не захоронили моего отца, что он до сих пор в морге находится. То есть уже два месяца. Я посмотрела информацию о том, что вот такие случаи на Кубе бывали уже, — заключила Анна.

Ранее на Тайване женщину обвинили в том, что она годами прятала кости отца в мусорном пакете. Уточняется, что она сделала это, чтобы получать его военную пенсию.