На Тайване женщина нашла оригинальный способ подзаработать на смерти Hindustan Times: на Тайване женщина годами прятала тело отца ради его пенсии

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На Тайване женщину обвинили в том, что она годами прятала кости отца в мусорном пакете, пишет Hindustan Times. По версии правоохранителей, она сделала это, чтобы получать его военную пенсию.

Полиция заподозрила женщину, когда та отказалась от эпидемиологической обработки дома из-за лихорадки денге. Позже она не смогла объяснить, где находится ее отец, отставной военный, с которым она якобы живет вот уже 50 лет. При этом при обыске в ее доме нашли черный мусорный пакет с костями, принадлежащими пожилому мужчине.

Ранее сообщалось, что тело мужчины 1974 года рождения нашли в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района. Труп пролежал в помещении четыре года, все это время в постройке жила супруга покойного с четырьмя детьми. Женщина запрещала детям рассказывать о произошедшем.

Позже женщина объяснила свой поступок тем, что придерживается традиций тибетских монахов. Также в ее доме обнаружили египетскую атрибутику и символику поклонения богам Нила.

Ранее в столичном районе Фили-Давыдково в одном из домов нашли мумифицированное тело 79-летней пенсионерки. Мумия пожилой женщины пролежала в квартире около трех лет. Тело женщины обнаружили в одном из многоквартирных жилых домов на Малой Филевской улице.