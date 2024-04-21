«Вас Мексика не ждет!»: как Turkish Airlines мешает русским путешествовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристов из России массово не пускают на самолеты Turkish Airlines в Мексику. Что произошло, почему из Стамбула россиян не выпускают в Латинскую Америку, есть ли объяснение происходящему, как избежать таких проблем?

Что за скандал с рейсом Turkish Airlines

Подписчик рассказал Telegram-каналу SHOT, что его не пустили на борт Turkish Airlines, который летел из Санкт-Петербурга в мексиканский Канкун с пересадкой в Стамбуле. В Мексике молодой человек хотел попасть на концерт Мадонны, у него был билет и забронирован отель. Однако в аэропорту Стамбула начались проблемы.

«Ко всем подходила женщина с бейджиком Gozen Security и рассеивала людей по разным очередям. На стойке женщина увидела российский паспорт. Со словами „Ох, еще один русский паспорт!“ перечеркнула черной ручкой штрихкод, а затем на паспортном контроле Глебу отказала в посадке на самолет, хотя у него были на руках обратные билеты и бронь в отеле», — пишет SHOT.

Как выяснил мужчина, отказывали всем гражданам России.

«Для вас, для русских, въезд в Мексику закрыт. Вас Мексика не ждет!» — заявили одному из пассажиров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько россиян не пустили в Латинскую Америку из Стамбула

Сообщения о проблемах, с которыми сталкиваются россияне при попытке улететь из Стамбула, появляются все чаще.

Так, в середине апреля сотрудники Turkish Airlines не пустили на борт семью из России, которая летела в Мексику, — сесть на борт разрешили только старшему сыну, у которого гражданство Германии. В результате семья потеряла около миллиона рублей, а попытки добиться объяснений от авиакомпании были безуспешными.

Чуть ранее в Мексику из Турции не выпустили трех россиянок, которые планировали 16-дневный отпуск в Канкуне. В качестве объяснения им предъявили скриншот некой инструкции:

«Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете лететь в соответствии с правилами мексиканского правительства», — говорилось в инструкции.

Девушки потеряли 4,1 млн рублей, которые им никто не собирается возвращать.

В марте стало известно, что Turkish Airlines массово отказывается пускать на борт россиян, которые летят в Аргентину. При этом некоторым предложили взять билеты на другое число — но после этого вновь отказали в посадке. В общей сложности количество россиян, которым не удалось улететь из Стамбула в различные страны Латинской Америки, достигло 1000 человек.

Российский консул подтвердил несчастливым пассажирам Turkish Airlines, что проблема носит массовый характер, несмотря на то что ни Мексика, ни Аргентина не вводили какие-то новые ограничения для россиян. Во всех случаях россиянам отказывают сотрудники компании Gözen Security.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорят в МИД РФ, что происходит

Генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что российским дипломатам в Турции проблема известна, они «плотно отслеживают ситуацию».

«Вопрос доведен официальными обращениями до сведения руководства Турецких авиалиний в Стамбуле и Москве и до МИД Турции. Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — сообщил российский консул.

По данным РИА Новости, проблемы с транзитом россиян наблюдаются с конца февраля. Озвучиваются самые разные поводы: отсутствие багажа или «слишком чистый» паспорт. Одной из пассажирок Turkish Airlines заявила, что «решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту» — вероятно, речь идет о Gözen Security.

Gözen Security — турецкая частная охранная компания, которая занимается решениями безопасности международных авиаперевозок.

Как связаны проблемы россиян и нелегальная миграция в США

О проблемах с пересадками в Стамбуле известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как пишет АТОР, с проблемами столкнулись не только россияне, по мнению Ассоциации, «тут нет политического подтекста». При этом никакой системы в отказах нет — причины называются самые разные, не спасает ни забронированный тур, ни все необходимые документы.

Как заявил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, Turkish Airlines де-факто «делегировала право допуска пассажиров на свои рейсы некоей частной аутсорсинговой структуре». Gözen Security может не допустить пассажира до посадки, так как авиакомпания, по ее словам, «несет финансовые издержки, в том числе штрафы», если у туриста «обнаружатся ненадлежащие документы» и его депортируют.

Как отмечает АТОР, опасения перевозчика понятны: через Мексику, Бразилию и Аргентину (как стало ясно из чатов для нелегальных иммигрантов, из Сан-Паулу и Буэнос-Айреса есть удобные рейсы в ту же Мексику) следует большой поток людей, желающих пересечь границу США. Эти люди изобретают самые разные способы, чтобы попасть на рейс, — в даркнете им помогают сделать фальшивые выписки с большими суммами на счетах, фальшивую бронь в отелях и фальшивые обратные билеты. Поэтому их стараются выловить и не дать попасть в Мексику.

При этом, как пояснили в страховой компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», действия Turkish Airlines не оставляют шансов туристам вернуть деньги за тур по страховке от невыезда.

Что делать туристам, которые хотят улететь в Мексику

Эксперты турбизнеса подчеркивают: проблема нелегальной миграции в США не дает ни Turkish Airlines, ни тем более ее частному аутсорсинговому партнеру никакого права выступать «от имени» пограничников другой страны.

Однако пока что вариантов не много: АТОР рекомендует туристам, которые хотят лететь в Латинскую Америку, не пользоваться Turkish Airlines. Так, есть относительно доступные рейсы в Мексику через Кубу, а в Бразилию можно попасть через Китай (но перелет очень долгий). Кроме того, рекомендуется не получать электронное разрешение на въезд, а сходить в посольство этой страны и запастись для всех участников тура настоящей бумажной визой Мексики. И быть готовы к максимально тщательным и придирчивым проверкам на границе.

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