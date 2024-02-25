Готовь отпуск сейчас: сколько будет стоить отдых в Турции летом 2024 года

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Отдых в Турции в 2024 году сильно подешевеет для россиян — бизнес в стране пытается вернуть себе потерянных туристов из РФ. Насколько снизятся цены, сколько стоит отдых в Египте и Эмиратах, какие направления собираются развивать власти России?

Как меняются цены на отдых в Турции

25 февраля стало известно, что отдых в Турции подешевеет «в несколько раз». Владельцы местных отелей снизили цены на 20%, а в дальнейшем стоимость туров может упасть еще на 25–30%. Окончательный прайс на летний сезон в Турции станет известен в апреле.

«Раннее бронирование туров уже увеличилось втрое. Как рассказали нам в „Интуристе“, средний чек на восемь дней в 2022 году составлял €1064, а в 2023-м — €879 с человека. С учетом нынешней скидки — €703,2. А если она увеличится, то ценник опустится либо до €659,35, либо до €615,3», — отмечается в публикации.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток из России в Турцию в январе 2024 года снизился на 17,6% по сравнению с январем 2023-го. Еще сильнее снизился турпоток из РФ на курорты Антальи — на 20%. АТОР отмечает, что в топ стран по количеству туристов в Турции входят Россия (-17,6% прибытий), Иран (+86,6%), Болгария (-2,8%), Германия (+2,05%) и Грузия (-15,3%). При этом за 2023 год турпоток из России в Турцию вырос на 20,7%.

Правда ли, что подорожали туры в Египет

Telegram-канал Mash отмечает, что цены на отдых в Египте растут.

«Скромный чилл на берегу Красного моря обойдется на одного в $850, а all inclusive в пятизвездочном отеле — от $1600», — пишет Telegram-канал.

Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил «Известиям», что в феврале 2024 года отдых в Египте в среднем обойдется российским туристам на 20% дешевле.

«Причина — конфликт в Израиле. Гостиницы Египта, особенно в Шарм-эш-Шейхе, этой зимой испытывают трудности с загрузкой. Это связано с оттоком европейского рынка. Объективно — это самое дешевое зимнее направление. Недельный отдых на семью из четырех человек в хорошем отеле „пять звезд“ с питанием „все включено“ можно найти за 250 тыс. рублей ($2700, то есть $675 на человека). Аналогичный тур в ОАЭ будет стоить минимум 400 тыс. ($4300)», — утверждает Мурадян.

В Tez Tour сообщили, что тур на неделю в отель «четыре звезды» можно найти за 40 тыс. рублей с человека ($430), в «пять звезд» — за 46 тыс. рублей ($500).

Между тем министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса заявил РИА Новости, что в 2023 году Страну пирамид посетили более 1,5 млн россиян. Они составляют 10% от общего турпотока и уступили только туристам из Германии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоит отдохнуть в Эмиратах

По словам Telegram-канала Mash, в Объединенных Арабских Эмиратах отдых в дорогом отеле стоит дешевле, чем в Египте.

«В ОАЭ сейчас можно взять в ту же „пятерку“ (отель „пять звезд“. — NEWS.ru) тур всего за $959», — отмечает канал.

Как заявили изданию «Русские Эмираты» представители туроператора Coral Travel, Эмираты стали самым популярным направлением для россиян на февральские праздники (на втором месте Таиланд, потом Египет). Аналогичные данные приводит «Интурист»: на длинные выходные на День защитника Отечества в топе спроса ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка. В Anex Tour ключевыми странами назвали Таиланд, Шри-Ланку и ОАЭ.

Какие еще направления будут выгодны для россиян в 2024 году

Mash анонсировал, что скоро могут сильно подешеветь туры в Таиланд.

«Как нам стало известно, правительство страны собирается провести переговоры с РФ для того, чтобы вернуть в Россию Thai Airways и увеличить количество рейсов в Бангкок, Пхукет, Лампанг, Самуй и Краби. Все это позволит существенно снизить ценник на перелет и отдых в Таиланде», — обещает Telegram-канал.

Авиакомпания Thai Airways прекратила регулярные рейсы в Россию в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. В 2023 году представители компании заявляли о желании возобновить рейсы не только в Москву, но и во Владивосток, Новосибирск и другие города.

АТОР подтверждает: в Ассоциации ожидают снижения цен на авиабилеты в Таиланд до 40%.

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