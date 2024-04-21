Дипломаты разбираются с Турцией из-за транзита россиян в Латинскую Америку Дипломаты следят за недопуском россиян на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские дипломаты следят за ситуацией с отказом гражданам РФ на посадку на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки, сообщил РИА Новости генеральный консул в Турции Андрей Буравов. По его словам, соответствующие обращения уже направили МИД республики и авиакомпании Turkish Airlines. Дипломаты ожидают от них реакции.

Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом российских граждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула, — сказал Буравов.

Ранее в Turkish Airlines прокомментировали случаи отказа гражданам РФ посетить Южную Америку. Авиакомпания объяснила, что перевозчик следует правилам въезда в Аргентину, согласно которым туристы, прилетающие в страну, обязаны предоставить билеты в обе стороны, а также бронь отеля на весь период проживания.

Вице-президент российской ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян, в свою очередь, отметил, что решение Turkish Airlines не пускать некоторых россиян на транзитные рейсы до стран Южной Америки обусловлено финансовыми причинами. По его словам, в случае депортации туриста расходы по его транспортировке ложатся на перевозчика.