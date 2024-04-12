Названа причина недопуска россиян на рейсы в Латинскую Америку АТА: Turkish Airlines не пускает россиян в Южную Америку из-за финансовых рисков

Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение Turkish Airlines не пускать некоторых россиян на транзитные рейсы до стран Южной Америки обусловлено финансовыми причинами, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент российской ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян. Он объяснил, что в случае депортации туриста расходы по его транспортировке ложатся на перевозчика.

Дело в том, что по международному законодательству, если какая-то страна депортирует того или иного гражданина, авиакомпания принимает на себя все обязательства по депортации этого человека. Здесь турецкие авиалинии просто решили перестраховаться, как они постоянно перестраховываются, — заявил собеседник NEWS.ru.

По словам Мкртчяна, количество россиян, которым латиноамериканские страны отказали во въезде, за прошедший год «перевалило за сотню». При этом он заметил, что отказывают не только россиянам, но и гражданам других стран, например Зимбабве, поэтому здесь речь «не про политику, а про экономику».

Россияне стали массово жаловаться на отказы в посадке на стыковочные рейсы Turkish Airlines до Латинской Америки в минувшем марте. Среди причин снятия с рейсов назывались отсутствие обратного билета, неоплаченное проживание в месте прибытия, отсутствие багажа и «чистый» загранпаспорт. Генконсульство РФ подключилось к урегулированию ситуации. Там заявили, что проблема приобрела «систематический характер».