Генконсульство разбирается с Turkish Airlines из-за снятия россиян с рейсов Генконсульство запросило у Turkish Airlines причины снятия россиян с рейсов

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Генконсульство запросило у Turkish Airlines объяснение причины недопуска россиян на рейсы в Южную Америку, заявил РИА Новости генеральный консул Андрей Буравов. Он добавил, что среди причин отказа были отсутствие обратного билета, неоплаченное проживания в месте прибытие и другое.

Мы тоже предпринимаем определенные действия, чтобы как минимум прояснить ситуацию, чтобы выяснить, в чем могут быть причины такого рода действий турецких властей. Отдельные случаи имели место и раньше применительно к Мексике, но то, в каком объеме и виде это происходит сейчас, приобрело очевидный систематический характер, — сказал Буравов.

При этом россияне почти три недели не могут вылететь из Стамбула в Аргентину и Бразилию. Им отказывают из-за отсутствия багажа или «чистого паспорта».

Ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines после ряда инцидентов с отказом в допуске россиян и граждан других стран на рейсы в Южную Америку сократила список обоснований для отказа. Раньше пассажиры обязаны были иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, а пересадка не должна была быть дольше 24 часов.