Turkish Airlines изменила условия полетов Turkish Airlines упростила условия авиаполетов после снятия россиян с рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines после ряда инцидентов с отказом в допуске россиян и граждан других стран на рейсы в Южную Америку сократила список обоснований для отказа, передает корреспондент РИА Новости. Раньше пассажиры обязаны были иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, а пересадка не должна была быть дольше 24 часов.

Сейчас в перечне отсутствуют пункты, указанные ранее, — компания отметила лишь, что во въезде в страну могут отказать «пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж». Также могут не пустить тех, кто летит за границу впервые, и тех, у кого «нет подходящих для заявленной цели поездки документов».

Ранее авиакомпания отказалась перевозить в Аргентину туристов из России. Перевозчик требовал от путешественников наличия обратного билета. Кроме того, он должен был находиться в одном бронировании. Таким образом турецкая авиакомпания избавлялась от рисков по вынужденной депортации пассажиров.

До этого стало известно, что некоторые прямые рейсы из России в Египет будут заменены на перелеты с промежуточной остановкой в Анталье. Ассоциация туроператоров России уточнила, что речь идет об авиарейсах компании Air Cairo. Эта временная мера вводится по техническим причинам, отметили в АТОР.