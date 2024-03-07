Популярный перевозчик отказывает россиянам в перелетах в Южную Америку Turkish Airlines перестала возить россиян в Аргентину без обратного билета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить в Аргентину туристов из России, сообщил Telegram-канал «Аргентина на русском языке». По его информации, перевозчик требовал от путешественников наличие обратного билета. Кроме того, он должен был находиться в одном бронировании.

Как уточнил канал, таким образом турецкая авиакомпания избавляется от рисков по вынужденной депортации пассажиров. Отказ Turkish Airlines в перевозке россиян может быть реакцией перевозчика на новые требования, озвученные миграционными властями региона.

По данным канала, россиян могут не допустить до рейса при недостаточном объеме багажа или его отсутствии. Кроме того, отказ может ждать путешественников с «чистым» загранпаспортом, которые прежде никуда не летали. Также не исключено, что россиян могут не допустить до рейса при отсутствии страховки, брони отеля или других документов. Так, уже по меньшей мере нескольким туристам отказали в перелете из Стамбула в Южную Америку.

Ранее юрист Эдуард Шалоносов рассказал, что задержка авиарейса более чем на два часа является нарушением прав пассажира, который в этом случае может требовать вернуть ему все деньги за билет. Он добавил, что аналогичное право имеют и пассажиры, которые передумали лететь, узнав о задержке.