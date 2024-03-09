В Turkish Airlines объяснили отказ россиянам в перелете в Аргентину Turkish Airlines: туристы обязаны бронировать отель для перелета в Аргентину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В авиакомпании Turkish Airlines заявили NEWS.ru, что перевозчик следует правилам въезда в Аргентину, согласно которым туристы, прилетающие в страну, обязаны предоставить билеты в обе стороны, а также бронь отеля на весь период проживания. Таким образом Turkish Airlines прокомментировали случаи отказа гражданам РФ посетить Южную Америку.

Авиакомпания Turkish Airlines следует правилам въезда в Аргентину, согласно которым у туристов, пребывающих в страну, должен быть билет в обе стороны, а также бронь на отель на весь период проживания, — отметили в Turkish Airlines.

Ранее Telegram-канал «Аргентина на русском языке» заявил, что Turkish Airlines отказалась перевозить в Аргентину туристов из России. По его информации, перевозчик требует от путешественников наличие обратного билета. Кроме того, он должен находиться в одном бронировании.

Как уточнил канал, таким образом турецкая авиакомпания избавляется от рисков по вынужденной депортации пассажиров. Отказ Turkish Airlines в перевозке россиян может быть реакцией перевозчика на новые требования, озвученные миграционными властями.

По данным канала, россиян могут не допустить до рейса при недостаточном объеме багажа или его отсутствии. Кроме того, отказ может ждать путешественников с «чистым» загранпаспортом, которые прежде никуда не летали. Также не исключено, что россиян могут не допустить до рейса при отсутствии страховки, брони отеля или других документов. Так, уже по меньшей мере нескольким туристам отказали в перелете из Стамбула в Южную Америку.