Летевшего на концерт Мадонны россиянина не пустили на рейс в Мексику SHOT: Turkish Airlines не пустила на борт летевшего в Мексику россиянина

Российского туриста, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт самолета Turkish Airlines, хотя у него были при себе обратный билет и бронь в отеле, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, он потерял 430 тысяч рублей. Сотрудники авиакомпании отказались решать вопрос и предложили клиенту купить билет в Россию за $600 (56 тысяч рублей).

Инцидент произошел 19 апреля. Россиянин вылетел бортом Turkish Аirlines из Санкт-Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. Он планировал попасть на концерт певицы Мадонны, но перед посадкой на самолет в Мексику у него начались проблемы.

Молодой человек рассказал, что к пассажирам в аэропорту подходила женщина с бейджем Gozen Security и рассеивала людей по разным очередям. На стойке она увидела российский паспорт и со словами «Ох, еще один русский паспорт!» перечеркнула штрихкод. Затем она отказала туристу в посадке на самолет.

Собеседник SHOT оказался не единственным россиянином, которому было отказано в допуске на рейс. По словам пассажира, нескольким людям отказали под предлогом того, что у них «маленькая история путешествия». При этом человеку, чей паспорт был усеян шенгенскими визами, заявили на стойке: «Вас Мексика не ждет!»

Вице-президент российской ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян ранее сообщил, что решение Turkish Airlines не пускать некоторых россиян на транзитные рейсы до стран Южной Америки обусловлено финансовыми причинами. Он объяснил, что в случае депортации туриста расходы по его транспортировке ложатся на перевозчика.