Трое россиян застряли в аэропорту Инчхона: как там оказались, как выживают Yonhap: россияне, сбежавшие от мобилизации, все еще живут в аэропорту Инчхона

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждане России, которые вынуждены жить в зоне ожидания в аэропорту города Инчхон, пригорода столицы Южной Кореи Сеула, нуждаются в гуманитарной помощи, заявили корейские правозащитники. Как трое россиян оказались и застряли в международном аэропорту, как они выживают и как отреагировали российские дипломаты?

Почему россияне живут в аэропорту в Корее

Пятеро граждан России застряли в аэропорту, расположенном на насыпном острове около Сеула, в октябре 2022 года. Они покинули РФ после объявления частичной мобилизации и подали в Южной Корее заявки на получения статуса беженца, но им было отказано — корейские власти заявили, что желание уклониться от мобилизации не является основанием для получения убежища.

Россияне подали жалобу на решение Минюста Южной Кореи и с тех проживали в зоне ожидания аэропорта, пока их дело проходило различные инстанции. 14 февраля 2023 года суд дал двум россиянам право претендовать на статус беженца и возможность покинуть аэропорт. Остальным, которых корейские СМИ идентифицируют как Андрея из Красноярска, Джашара Хубиева из Нальчика и Владимира Мактараева из Бурятии, пришлось оставаться в зоне ожидания аэропорта.

Права россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации, защищают корейские адвокаты из НКО APIL, которые настаивают, что ответственность за уклонение от частичной мобилизации в России позволяет им претендовать на статус беженцев в соответствии с международными стандартами.

Как трое россиян живут в аэропорту в Корее

Питание россиянам предоставлялось за счет Минюста Южной Кореи. На завтрак и ужин они получают пирожное и сок, на обед — курицу с рисом. Они рассказали Korea Times, что деньги, которые у них были, довольно быстро кончились.

Национальная комиссия по правам человека (NHRCK) обратила внимание на положение россиян и призвала местные власти обеспечить им «гуманитарную помощь». Администрацию аэропорта призвали обеспечить полноценное питание для мужчин и предоставить им больше места в зоне ожидания. Минюст также призвали обеспечить отдельное место для ожидания решения по визовым вопросам вне аэропорта.

«[Правозащитники] указали, что длительное нахождение в зоне ожидания аэропорта может нанести ущерб человеческому достоинстве и ценности, защищенных Конституцией [Южной Кореи], в отношении питания, сна, физической активности и медицинского ухода», — писало агентство Yonhap.

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Южная Корея удовлетворяет лишь небольшое количество заявок на предоставление убежища: в 2021 году было принято лишь 1,3% просителей.

Что сказали в посольстве РФ

В посольстве России в Сеуле заявили, что не располагают информацией о россиянах, которые более года не могут выйти из аэропорта Инчхон.

«Ни сами заявители, ни корейские полномочные органы к нам по данному вопросу не обращались», — ответили в посольстве, уточнив, что власти Южной Кореи не уведомляют дипломатов в случае получения прошения об убежище.

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