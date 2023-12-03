Главаря российской ОПГ задержали в Турции: что известно, в чем его обвиняют Власти Турции объявили о задержании главаря российской ОПГ в Стамбуле

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Власти Турции объявили о задержании в Стамбуле главаря российской преступной группировки. Кого арестовали, что о нем известно, в чем его обвиняют и ищут ли его в России?

Кого арестовали в Турции

В Стамбуле был задержан россиянин Шамиль Амиров, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Гражданин РФ был внесен в список Интерпола по «синему оповещению» (обозначает розыск человека с целью получения дополнительной информации в рамках уголовного расследования). Задержание прошло в рамках полицейской операции Kafes-15 («Клетка-15»).

Объявленного в розыск мужчину нашли в районе Сарыер в северной части Стамбула.

Известно, что Амирову 45 лет, он родился в России.

В чем его обвиняют

Министр Ерликая написал в социальной сети, что Шамиль Амиров входил в организованную преступную группировку Thieves in Law («Воры в законе»). Интерпол выпустил «синее оповещение» в связи с тем, что предполагаемого главу ОПГ подозревают в мошенничестве.

В поле зрения полиции Амиров попал из-за сотрудничества с турецким предпринимателем Энгином Полатом и его женой Дилан. Как отмечает Haberort, бизнесмены и инфлюэнсеры вели роскошный образ жизни, в результате чего вызвали подозрения в отмывании денег. Полат и его жена были арестованы 6 ноября 2023 года, им предъявили обвинения в создании и участии в ОПГ, отмывании доходов от незаконной коммерческой деятельности и уклонении от налогов.

Предположительно, через свою компанию Rise and Shine Kozmetic инфлюэнсеры легализовали 225,7 млн турецких лир ($7,8 млн). На эти деньги они покупали недвижимость и автомобили, пишет Daily Sabah.

Шамиля Амирова считают членом преступной группировки, он помогал отмывать деньги. Другие 13 подозреваемых по данному делу — члены семей Энгина и Дилан.

Ищут ли его в России

Согласно сообщению агентства Haberort, в России Шамиля Амирова разыскивали ранее по подозрению в участии в ОПГ и финансовых махинациях. Тем не менее на текущий момент карточки на Амирова нет в базе данных МВД России.

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