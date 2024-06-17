Жара унесла жизни 14 иорданских паломников во время хаджа МИД Иордании: 14 паломников умерли от солнечного удара во время хаджа

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Иордании сообщил о смерти 14 паломников от солнечного удара во время хаджа в Саудовской Аравии, передает Petra. По данным агентства, внешнеполитическое ведомство согласовало с саудовскими властями вопрос о захоронении погибших в Саудовской Аравии или передаче их в родную страну. Еще 17 паломников пропали без вести.

Семьи желают, чтобы тела родных были переданы им как можно скорее. Пропавших без вести паломников продолжают искать. Иорданский посол Суфиан Кудах призвал всех жителей страны, совершающих хадж, в любое время обращаться за помощью.

В воскресенье, 16 июня, толпы паломников начали символическое побивание камнями дьявола в Саудовской Аравии на фоне сильной жары. Ритуал знаменует собой последние дни хаджа и начало празднования Курбан-байрама среди мусульман. Забивание камнями является одним из заключительных обрядов хаджа, одного из пяти столпов ислама. Ритуал ежегодно длится пять дней.

В Турции в первый день Курбан-байрама около 16 тысяч жителей обратились за медицинской помощью. Граждане пострадали во время закалывания жертвенных животных. Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа подчеркнул, что такое происходит, когда работают непрофессионалы.