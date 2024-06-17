Выжить в пекло без кондиционера: вещь из ванной снизит жару на 10 градусов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жара часто застает врасплох и превращает квартиру в финскую сауну. При этому не у каждого дома есть кондиционер, но и без него можно справиться с жарой в помещении.

Есть хитрый способ, который поможет снизить температуру в квартире на 10 градусов. Для этого потребуется полотенце. Его необходимо намочить холодной водой и повесить на спинку стула. Чтобы полотенце оставалось влажным, под него нужно поставить таз с холодной водой и окунуть в него один конец ткани. В таз можно добавить лед.

Также за стулом с полотенцем можно поставить вентилятор. Это усилит эффект в два раза. При этом не стоит открывать окна днем, особенно в пик жары.

Ранее был назван еще один способ справиться с жарой в квартире. От пекла спасет фольга. Чтобы защититься от попадания прямых солнечных лучей и перегрева, нужно приобрести пятиметровый рулон фольги и заклеить им окна с внутренней стороны блестящей стороной наружу. Закрепить ее можно скотчем.

До этого врач-эпидемиолог Ростовского филиала областного Центра гигиены и эпидемиологии Анна Городова рассказала, что человеческий организм не способен длительное время переносить жару, поэтому летом необходимо охлаждать помещения при помощи кондиционеров. По ее словам, оптимальная температура — 22 градуса.