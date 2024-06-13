Хитрые хозяйки знают как охладить дом и в +40: никакой кондиционер не нужен

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Летом особенно остро встает вопрос жары в квартирах, но не везде устанавливаются кондиционеры. Создать комфортную температуру дома можно и без кондиционеров и вентиляторов, понадобится лишь одна простая вещь, которая есть в каждом доме.

От жары спасет фольга. Чтобы защититься от попадания прямых солнечных лучей и перегрева, нужно приобрести пятиметровый рулон фольги и заклеить им кона с внутренней стороны блестящей стороной наружу. Закрепить ее можно скотчем.

Фольга хорошо помогает на южных окнах, которые во время жары очень сильно нагреваются. Фольга хорошо отражает солнце и тепло, поэтому в помещении становится ощутимо прохладнее. Если вас будет беспокоить эстетическая сторона, окна можно зашторить, поделились эксперты.

Ранее врач-эпидемиолог Ростовского филиала областного Центра гигиены и эпидемиологии Анна Городова рассказала, что человеческий организм не способен длительное время переносить жару, поэтому летом необходимо охлаждать помещения при помощи кондиционеров. По ее словам, оптимальная температура — 22 градуса.