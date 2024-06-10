Названа самая оптимальная температура кондиционера в жару Врач Городова посоветовала выставлять на кондиционере температуру в 22 градуса

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Человеческий организм не способен длительное время переносить жару, поэтому летом необходимо охлаждать помещения при помощи кондиционеров, рассказала aif.ru врач-эпидемиолог ростовского филиала областного Центра гигиены и эпидемиологии Анна Городова. По ее словам, наиболее оптимальной температурой является 22 градуса.

Рекомендуемая оптимальная температура воздуха во время работы кондиционера — не ниже 22 градусов, — заявила Городова.

Она отметила, что также не рекомендуется резко охлаждать воздух в помещении. Врач посоветовала сперва выставить температуру кондиционера на два градуса ниже уличной, после чего постепенно понижать ее каждые 20 минут до 22 градусов. Городова добавила, что самая оптимальная разница температур на улице и внутри помещения — это семь градусов.

Ранее врачи Химкинской областной больницы предупредили, что летом родителям необходимо одевать детей в легкую одежду из натуральных тканей, а также отказаться от использования подгузников, чтобы ребенок не получил тепловой удар. В это время года важно чаще быть с детьми на свежем воздухе. При этом необходимо давать дышать голове, а панамку надевать только при попадании прямых солнечных лучей.