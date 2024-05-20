Составлен список загадочных авиакатастроф, в которых погибали президенты

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси при крушении вертолета вызвала подозрения в том, что это могло быть политическое убийство. Часто ли лидеры стран гибнут в авиакатастрофах, какие подозрения это вызывает, и каковы бывают последствия таких инцидентов?

Что случилось с президентом Бразилии

Примером загадочной авиакатастрофы, которая унесла жизнь главы государства, стала гибель экс-президента и маршала Бразилии Умберту ди Аленкара Кастелу Бранко 18 июля 1967 года. Его легкий двухмоторный самолет Piper PA-23 протаранил реактивный тренировочный самолет ВВС Бразилии Lockheed T-33.

Кастелу Бранку пришел к власти в результате военного переворота в Бразилии в 1964 году и стал первым президентом от военной хунты. Его внезапная гибель вскоре после завершения президентского срока и последовавшее расследования были окружены противоречиями и теориями заговора. Бразильские СМИ пишут, что некоторые исследователи пришли к выводу, что Кастелу Бранку мешал усилению власти военных.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Piper PA-23

Кто убил диктатора Панамы

Военный лидер Панамы генерал Омар Торрихос разбился на легком гидросамолете De Havilland DHC-6 в районе Пенономе 31 июля 1981 года. Он пришел к власти в 1968 году в ходе военного переворота и был фактическим главой государства до 1978 года, когда устранился от дел.

«Именно в период правления Омара Торрихоса в стране было покончено с неграмотностью, модернизирована система здравоохранения. Был принят новый кодекс о труде, предоставивший расширенные права трудящимся, в том числе, возможность участия в прибылях предприятий, минимум заработной платы, тринадцатую зарплату. Впервые в стране началось массовое жилищное строительство для низкооплачиваемых категорий населения. А Панама стала превращаться в международный финансовый центр. Среднегодовой доход панамца стал выше, чем в любой стране Латинской Америки», — отмечает Regnum.

Сразу же после гибели Торрихоса в Панаме возникли подозрения, что он был убит США. В 1981 году такую версию высказало советское информационное агентство ТАСС. Такую же версию высказывал брат диктатора Моисес Торрихос, и другой военный лидер Панамы Мануэль Норьега. После того, как США силой свергли Норьегу, и отдали его под суд, в 1991 году он в суде обвинил Вашингтон в убийстве Торрихоса и потребовал обнародования документов по этому делу, однако американские власти отказали, сославшись на секретность. Кузен Торрихоса полковник Роберто Диас в 2013 году вновь обвинил американские власти и потребовал расследования.

Фото: Mauricio Valenzuela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Военный лидер Панамы генерал Омар Торрихос на картинах

Что случилось с африканским социалистом

Президент Мозамбика Машел Самора разбился на Ту-134 19 октября 1986 года. Воздушным судном, на котором летел лояльный СССР африканский социалистический лидер, управлял советский экипаж. Катастрофа произошла на глазах у советской команды диспетчеров в аэропорту: Ту-134 в ходе снижения в аэропорту Мапуту внезапно изменил курс и врезался в холмы на высоте 666,6 м. Все это время пилоты думали, что идут по радиомаяку, который ведет их на ВПП.

Расследование вели власти Южно-Африканской Республики, где тогда действовал враждебный Советскому Союзу режим. Они объявили, что причиной падения стал «исключительно человеческий фактор» и ошибка пилотов. Однако вскоре возникли подозрения: вертолетчики ЮАР утверждали, что в горах Лебомбо мог быть ложный радиомаяк. Эти подозрения отвергли власти. В 2003 году газета Sowetan Sunday World сообщила, что бывший каратель времен апартеида в ЮАР Ханс Лоув, отбывающий тюремный срок, признался, что он участвовал в заговоре с целью убийства Машела — и способом был именно ложный радиомаяк.

Кто виновен в гибели премьер-министра Ливана

1980-е годы были полны авиационных инцидентов с первыми лицами государств. 1 июня 1987 года погиб премьер-министр Ливана Рашид Карами, который сыграл важную роль в завершении гражданской войны в Ливане и возглавлял правительство национального примирения, объединившее христиан и мусульман. Карами был убит при взрыве бомбы, заложенной в спинку его кресла в вертолете Puma, который летел в Бейрут.

Убийство было организовано аккуратно, вертолет не разбился и никто, кроме Карами, не погиб. По итогам расследования был осужден лидер христианской военизированной политической группировки «Ливанские силы» Самир Джааджаа. После 11 лет в одиночной камере без окон он был освобожден и сейчас является видным представителем в ливанской политике.

Как погиб лидер Пакистана

В следующем 1988 году авиакатастрофа унесла жизнь шестого президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хакка. 17 августа его транспортный самолет C-130 Hercules разбился вскоре после взлета и упал неподалеку от города Лахор. Причины остаются неизвестны. Эксперты из США обнаружили на обломках следы взрывчатки, которая используется в кумулятивных снарядах, однако организаторы и исполнители покушения до сих пор неизвестны.

СМИ высказали предположения, что покушение могли организовать агенты КГБ. Как пишет «Русская семерка», это якобы было местью за подавление восстания советских пленников в лагере Бадабер под Пешаваром 26 апреля 1985 года. Узникам удалось захватить лагерь и держать оборону, однако власти Пакистана не могли позволить, чтобы всплыла правда о том, что они помогают афганским моджахедам против Советского Союза. Тогда Бадабер разбомбила авиация, а уцелевших добили моджахеды.

Фото: Shutterstock/FOTODOM C-130 Hercules

Как гибель двух президентов обернулась геноцидом

В истории авиации остался случай, когда 6 апреля 1994 года в авиакатастрофе погибли сразу два президента независимых государств — лидер Руанды Жювеналь Хабьяримана и президент соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Политическое убийство обернулось самым страшным геноцидом в истории со времен Холокоста и изгнания арабского населения из Палестины.

Президенты вместе возвращались с конференции в Танзании, где они обсуждали политическую стабилизацию в Руанде. Dassault Falcon 50 был сбит тремя ракетами из ПЗРК неподалеку от Кигали. Уже через несколько часов в стране представители народности хуту начали массово убивать другую часть населения – тутси. Геноцид, по разным оценкам, унес жизни до 1,2 млн человек. В организации политического убийства обвиняли и лидера тутси Пола Кагаме, и радикалов из числа политиков хуту. Правда неизвестна до сих пор.

Как Джон Кеннеди погиб в авиакатастрофе

16 июля 1999 года Джон Ф. Кеннеди погиб в авиакатастрофе в Атлантическом океане, недалеко от побережья США. Он был полным тезкой своего отца — 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, которого застрелили в Далласе.

Кеннеди-младший не был главой государства и не выбрал карьеру политика, но в Америке был очень популярной фигурой, отмечает Peoples.ru. В день гибели он со своей женой и ее сестрой за штурвалом легкого самолета Piper Saratoga направлялся в штат Массачусетс на свадьбу своего кузена Рури Кеннеди, сына Роберта Кеннеди. Самолет разбился, упав в Атлантический океан на большой скорости. В точности неизвестно, что стало причиной катастрофы. По указанию президента США Билла Клинтона, после смерти Кеннеди-младшего был объявлен траур и на Белом Доме был приспущен государственный флаг США.

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джон Ф. Кеннеди

Кто виновен в гибели Леха Качиньского

Гибель 10 апреля 2010 года президента Польши в авиакатастрофе под Смоленском является одним из самых известных современных случаев гибели главы государства в результате падения самолеты. Она же стала и крайне скандальной — власти в Варшаве изначально признали выводы российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о том, что пилоты допустили ошибку и задели деревья. Однако затем, когда власть сменилась, Варшава обвинила Россию в крушении и даже в возможной организации убийства Качиньского, и запустила новую комиссию.

В декабре 2023 году польские власти признали, что вторая комиссия «распространяла ложь и растратила государственные деньги».

«Сегодня я хотел бы объявить, что лжи от имени польского государства настал конец. Это конец растраты сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеет непосредственное отношение к политике», — приводит «Интерфакс» слова заместителя министра обороны Польши Цезари Томчика.

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Самолет Ту-154 разбившийся в Смоленске

Что случилось с президентом Чили

Лидер Ирана Раиси – не первый президент, погибший в авиакатастрофе в 2024 году. 6 февраля вертолет с экс-президентом Чили Себастьяном Пиньерой разбился на юге страны, врезавшись в поверхность озера Лаго-Ранко.

Пиньера сыграл важную роль в политике Чили. В 2010 году он стал первым кандидатом в президенты от правых сил со времен Аугусто Пиночета, а затем и вы. Он был миллиардером — по оценке Forbes, состояние Пиньеры и его семьи на день его гибели составляло $2,7 млрд. К 2023 году, когда он проиграл выборы социалисту Себастьяну Боричу, его популярность сильно пошатнулась под давлением последствий пандемии коронавируса, жесткого подавления протестов рабочих и офшорного скандала «Досье Пандоры».

Расследование показало, что вертолет Robinson R44 Raven II, который пилотировал сам Пиньера, после вылета потерял управление на высоте нескольких метров, коснулся воды, перевернулся и затонул. Экс-президент потерял сознание при ударе и в результате утонул.

Читайте также:

«Святоша» и «мясник Тегерана»: что СМИ на Западе пишут про гибель Раиси

Вашингтон убивает союзников России? О чем говорят инциденты с Раиси и Фицо

Гибель президента Ирана: последние новости, причина крушения вертолета