https://static.news.ru/photo/3ed13730-36cf-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Средства противоракетной обороны нередко представляют опасность для гражданских самолётов. Об этом заявил руководитель центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей» Алексей Подберёзкин, комментируя крушение украинского лайнера Boeing, который был сбит ракетой после вылета из аэропорта Тегерана.

К сожалению, самолёты, в том числе гражданские, сбивают. Это ошибка противовоздушной обороны. Система ПВО уже начинает быть угрозой, — рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт.

По его словам, на радаре невозможно отличить один самолёт от другого, а для того, чтобы распознать, летит ракета или гражданский борт, за приборами наблюдения должны сидеть опытные люди. Подберёзкин подчеркнул, что в большинстве случаев всё зависит от человеческого фактора, поэтому не стоит постоянно полагаться на точность какой-либо системы.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.