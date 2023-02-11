Система ПВО Израиля сбила выпущенную из сектора Газа ракету

Фото: Силы обороны Израиля

Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету, говорится на сайте армии Израиля (ЦАХАЛ). В ведомстве сообщили только об одном пуске. Сирены воздушной тревоги были активированы в населенном пункте Нахаль-Оз, который расположен близ границы с палестинским анклавом.

Из сектора Газа была выпущена ракета, которая была перехвачена системой ПВО армии Израиля, — говорится в сообщении.

О жертвах или разрушениях информации нет.

3 декабря ЦАХАЛ заявила, что вечером на юге страны у границы с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги. Позже стало известно, что из сектора Газа по Израилю была выпущена одна ракета. Система ПВО при этом не использовалась.

Ранее армия Израиля заявила, что нанесла мощный авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа. Удар с воздуха был нанесен по комплексу, в котором производились ракеты. Военные Израиля подчеркнули, что после удара истребителей попытки ХАМАС производить ракеты будут серьезно затруднены.